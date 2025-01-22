Генеральный совет политической партии «Сила нации» провел пресс-конференцию, посвященную обсуждению ключевых вызовов для Украины: экономики, безопасности, экологии, образования, культуры, поддержки молодежи и регионов.

Основной целью мероприятия является объединение общества для совместного преодоления трудностей и достижения процветания страны.

«Гимн нашей партии начинается словами «Наш отец Бог, а мать – Украина». Чего же мы стоим, братья и сестры украинцы, если не можем спасти свою мать, над которой издеваются, которую разрушают? Украина находится сейчас в сверхсложной ситуации. Мне очень больно об этом говорить. Что мы имеем сегодня? Три года жестокой войны, сотни тысяч украинцев погибших. В 21 веке в центре Европы уничтожают целую нацию. Треть государства в оккупации, Азовское море в оккупации, Черное блокировано, предприятия, промышленность уничтожена, малый и средний бизнес разрушен», – отметил Андрей Пелюховский, основатель и руководитель партии «Сила нации», руководитель общественной организации «Защита и помощь», специалист в сфере управления торговыми портами обратился ко всей украинской нации.

По словам Пелюховского, борьба украинского народа продолжается не только со страной-агрессором, но и с внутренним врагом: «Нация объединилась против внешнего врага. Неужели мы не можем объединиться против внутреннего? В стране развал экономики, разрушение во всех областях жизни, тотальная коррупция. Чего же мы молчим?

Он добавил, подчеркнув: «Для спасения государства для совместного преодоления трудностей и достижения процветания страны вся украинская нация все специалисты должны объединиться. Я считаю, что сейчас мы должны создать экономический фронт спасения государства. Мы должны это сделать вместе, иначе крушение. Нужно действовать сейчас. Только единство нации спасет нас».

Экскеровник общественного совета Министерства социальной политики Украины Андрей Богданов сказал, что украинцам нужно единство. “Сегодня нет места для ссор и разделения. Мы все одна команда. А наша главная задача – работать вместе ради будущего страны. Нам нужно единство не на словах, а в действиях: когда народ и власть будут смотреть в одном направлении, тогда все станет возможным”, – заявил он.

В свою очередь член Национального союза журналистов Украины Александр Кондратенко подчеркнул, что украинскую нацию объединяет прежде всего язык и культура. «Язык и культура – ​​это основа, на которой строится нация. Как известно, нет языка – нет нации. Язык – это ключ к нашей истории, традициям и мировоззрению. А культура формирует нашу идентичность, объединяет людей всех возрастов и поколений в общих ценностях. Без языка и культуры мы потеряем самих себя, ведь только сильная в своей идентичности нация может послужить достойным примером для мира», – подчеркнул Кондратенко.

Военный, волонтер и участник боевых действий, основатель ОО «Украинский рассвет» Андрей Дымура отметил, что за время полномасштабного вторжения страна-агрессор нанесла большой вред украинской природе и экологии. «Природа всегда была нашим богатством. Это наш дом. И мы несем ответственность за то, в каком состоянии оставим его для наших детей. Разрушения, которые принесла война, загрязнение и халатность оставили свой след. Но если мы будем работать вместе, сможем спасти ситуацию: посадить дерево, очистить реку, позаботиться о лесе – это вещи, которые может делать каждый. В то же время мы должны делать это вместе. Давайте покажем, что мы народ, уважающий свою землю», – заявил Димура.