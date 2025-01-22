Военный эксперт Олег Стариков рассказал, будет ли толк от снижения мобилизационного возраста в Украине, как этого хотят партнеры, и какие риски это за собой повлечет.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Толку от 18-летних юношей, которые будут призваны и сразу направлены в боевые действия, будет никакого, будет только вред. Доклад закончен», - утверждает Олег Стариков.

В российско-украинской войне, отмечает он, которая в 2025 году, судя по всему, будет закончена, мобилизация 18-летних не нужна, и даже если бы война продолжалась дальше, такой ресурс принес бы только вред.

Как объясняет эксперт, во-первых, такие мобилизованные снизят боевую готовность тех подразделений, в которые они поступят, во-вторых, как следствие, это приведет к невыполнению поставленных перед подразделениями задач. И в-третьих, продолжает он, согласно военной науки и военному искусству, эти два фактора приведут не только к обвалу фронта на тактическом уровне, а дальше это оперативно-тактический, оперативный и оперативно-стратегический уровни.

«У меня на этот вопрос (ред. – почему партнеры требуют мобилизации с 18 лет) есть свой субъективный ответ. Может, он кому-то не понравится, но я считаю так, а там посмотрим, время покажет. Я очень редко когда ошибаюсь. Американцы и администрация, которая приступила к власти 20 числа, таким способом хотят принудить украинскую власть к проведению переговоров и окончанию войны», - рассуждает Олег Стариков.

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