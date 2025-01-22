Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

По мнению гостя программы, прогнозы для Украины на 2025 год достаточно неутешительны, но это связано не с внешней политикой, не с приходом Трампа и изменением политики США, как у нас часто любят связывать журналисты и политологи, а с нашей внутренней политикой.

«Два года подряд я предлагал, требовал даже изменения в избирательное законодательство с целью возвращения демократии Украине, обязательного соблюдения демократических процедур для того, чтобы у нас не завершалась парламентская демократия и вообще демократия. Такие позиции, как у меня, озвучили еще несколько экспертов, но они, к сожалению, не были учтены. И я вынужден констатировать, что мы входим постепенно в штопор из-за как раз отказа от демократии», - объясняет Олесь Доний.

Как подчеркивает идеолог, это происходит не потому, что в США прошли выборы и сменился президент, соответственно, изменятся позиции относительно Украины и российско-украинской войны, а потому, что наша власть берет курс на пожизненное управление не заинтересована менять этот статус.

«А мы уже видим, что без изменения ситуации у нас происходят две вещи: фашистская россия отжимает у нас территорию, то есть идет постепенное, медленное, но системное наступление на украинские земли, и уменьшается украинское население, что еще раз добавляет преимущество российской федерации, большей за нас демографически в несколько раз. А без изменения внутренней политики у нас ситуация не будет меняться ни на фронте, ни внутри страны», - заключает Олесь Доний.

Как сообщала Politeka, Шейтельман пояснил, что 100-летнее соглашение Украины и Британии имеет скорее символический вес.

Также Politeka писала о том, что Карась оценил Курскую операцию ВСУ: «Состоялась сладкая месть».





