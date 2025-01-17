Доброволец ВСУ Михаил Кузаконь заявил, что Украина слишком поздно начала проводить рекрутинг, много времени было потеряно, а принудительную мобилизацию вообще нужно прекратить.

Об этом он рассказал в блоге Олеся Дония.

«Правильно организованный рекрутинг, я бы акцент на этом поставил, но то, что это слишком поздно происходит, это, к сожалению, вопрос к военно-политической системе у нас в стране. Это нужно было делать почти с самого начала, вот полгода войны прошло, у нас появилось западное оружие, какие-то ресурсы для того, чтобы армию вооружать, нужно этим заниматься на серьезном профессиональном государственном уровне. Этого не вышло. Ну, возможно, за исключением нескольких успешных бригад, которые сегодня рекрутинг проводят очень удачно», - утверждает Михаил Кузаконь.

А что касается принудительной мобилизации, отмечает он, то она у нас так называется, потому что так и происходит, это соответствует тому, что творится на улицах. По мнению добровольца, следует кардинально изменить подход к этому процессу.

Кстати, гость программы вспоминает недавний пример из жизни, когда он ехал в Киев, а трасса перегорожена, перекрыта, там передвижной блокпост, не стационарный, полиция стоит на каждом ряде и военнослужащие метров в 100.

«Для чего? Как я понимаю, для того, чтобы, как кто-то начнет убегать, военнослужащий своим телом будет ловить этого беглеца. Ну, представьте себе, какой это сюр, ну, это не просто ненормально, это дикость, это полная дикость. Оно в реальности так, поэтому происходящее нужно прекратить», - подчеркивает Михаил Кузаконь.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что мобилизация 18-летних не вяжется с планом Трампа быстро остановить войну.

Также Politeka писала о том, что Дубина рассказал, подготовилась ли Украина к полномасштабной войне.