Дональд Трамп-2017 и Дональд Трамп-2025 – в чем ключевые отличия между 45-м и 47-м президентом США?

У Трампа первый его выигрыш на выборах был непредсказуемым. Некоторые не воспринимали его всерьез. Трамп не был подготовлен, его кампания не имела фундаментальных характеристик продуманной, традиционной, глубокой политической избирательной кампании. Многое было семейным: друзья семьи; те, кто просто хотел что-то изменить; те, кому он понравился.

Трамп нравится простым людям, не очень образованным, которые любят соответствующие мотиваторы. Его некоторые даже называли «белый мусор-миллионер». Так говорят о людях не очень образованных, но которые заработали состояние, люди низкого уровня, мечтающие стать богатыми. Для них Трамп был своего рода карикатурным идеалом. Образованные, серьезные люди, профессионалы, специалисты относились к нему скептически, кривили часто нос от его поведения. Трамп говорил вещи, которые не были деликатными, а были грубыми, часто странными, без особого фильтра. Такой вот персонаж.

Первая его администрация – это были республиканцы. Хотя, он взял Республиканскую партию в заложники. Не специально, но так получилось. По результату его не принимали те, кто называл себя «Never Trump». Это люди образованные, понимающие политику, консервативные республиканцы, которые его отвергли. Но, так как для демократов он тоже оказался тяжелым в восприятии, то часть республиканцев, неоконсерваторы, смирились и поняли, что нужно жить с тем, что уж есть.

Вторая часть команды Трампа – это MAGA. Это те, кто решил, что он им нравится. Поэтому, его первая администрация в целом была консервативной, республиканской, если исключить его выходки и эксцентричное поведение.

Что касается характера Трампа, то он – нарцисс, эгоцентрик, не очень образованный, но очень сильный духом. Он, безусловно, американский патриот. Хоть и сфокусирован на себе, но искренне хочет, чтобы его запомнили позитивно.

Он – необразованный человек в классическом смысле, хотя получил первую степень в элитном университете, куда тогда еще можно было поступить благодаря папе. Строить и вести дела в Нью-Йорке, даже с богатым отцом, тяжело. Но он справился. Поэтому он – боец. Его администрация, по сути, была неплохая. Экономически она действовала правильно. Не идеальная была, но точно выше среднего уровня.

Потом он ушел, когда проиграл президентские выборы. В США то время было для Трампа битвой и защитой от постоянных нападений от людей, которые хотели его наказать. Но этим они его только возвысили. Демократы возненавидели Трампа за его комментарии и заявления. Все время между президентскими сроками Трамп был под атакой: его судили, в него стреляли, на него нападали и так далее. Но это, как ни странно, только укрепляло его базу поддержки.

Что можно ожидать сейчас? Команда Трампа стала более профессиональной. Он окружил себя не только лояльными людьми, но и очень опытными советниками. Я думаю, что он попытается улучшить систему, возможно, встрясти ее. Даже если система и станет временно хуже, то со временем она адаптируется и станет только лучше. В американской бюрократии много застоя и систему точно нужно менять.

Трамп, вероятно, будет мстить врагам, но это не займет все его время. Его команда, включая таких людей, как Илон Маск и Вивек Рамасвами, будут помогать Трампу продвигать изменения. Я ожидаю усиления американского влияния по урегулированию конфликтов, в том числе в Европе (война в Украине).

Трамп действует прямолинейно, иногда наивно. Его «детский» подход иногда обезоруживает ситуации и позволяет их быстрее решать. Трамп – человек сильный духом и у него хорошие советники. Поэтому, я думаю, мы скоро увидим много решений, которые значительно поднимут американский дух и влияние США в мире.

ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support, старший научный сотрудник Claremont Lincoln University (Калифорния, США)