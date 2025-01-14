Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что МВФ потребовал от Украины ограничить и уменьшить сверхвысокие спецпенсии судей и прокуроров.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Максимальная пенсия по закону не может превышать 23 600 грн, однако есть у нас специальная каста пенсионеров, которые через суд добились себе сотни тысяч гривен в месяц и прекрасно себя чувствуют. Недавно вся Украина стала свидетелем огромного скандала, который, кстати, до сих пор не разрешился, с прокурорами-инвалидами и их просто безумными пенсиями», - отмечает Екатерина Котенкова.

Как она сообщает, ежемесячно 10 млрд тратят на эти спецпенсии, а простые украинцы старшего возраста получают копейки. Размер наибольшей спецпенсии, отмечает журналистка, составляет 390 тысяч, и интересно, что чаще всего этой схемой пользуются сами судьи.

Попутно она напоминает, что МВФ потребовал от Украины ограничить и уменьшить сверхвысокие спецпенсии, однако в ответ министерка соцполитики Жолнович заявила, что люди, имеющие большие пенсии, и в дальнейшем будут их получать.

«В одном из интервью она призналась, что есть спецпенсионеры, выплаты которых могут превышать 100 тысяч грн в месяц, и эти пенсии – давняя традиция (выдумайтесь), ею пользуются, в частности, судьи, прокуроры», - заключает Екатерина Котенкова.

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