Фракция «Батькивщина» голосовала против президентского законопроекта №11469 о так называемом «множественном гражданстве». Как отметила лидер фракции Юлия Тимошенко, законопроект «антиконституционный, против украинского народа и им освящается замена украинского народа онлайн-народом».

«В условиях войны наличие множественного гражданства потенциально может создавать веские проблемы. В частности, о прохождении такими лицами военной службы; налогообложение; обеспечение дипломатической защиты; лояльности таких лиц по отношению к государствам их гражданства; снижение обороноспособности, в частности путем уклонения лиц, имеющих двойное/множественное гражданство, от прохождения военной службы и от уголовного или иного судопроизводства», — заявил заместитель Юлии Тимошенко, председатель «Батькивщины» Киева, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Юлия Тимошенко с парламентской трибуны призвала коллег не допускать очередную ошибку и голосовать против законопроекта, потому что в нем действительно говорится «о ликвидации Украинской нации», а не о предоставлении диаспоре права получить украинское гражданство.

«Это законопроект не о мультигражданстве, запомните это. И не о диаспоре, которой предоставляется гражданство – там о диаспоре не упоминается. Это законопроект о ликвидации украинской нации и замещении онлайн-народом», – предупредила лидер «Батькивщины» коллег.

Она подчеркнула, что законопроект «не о легализации второго, третьего, четвертого паспорта, которые имеют украинцы, а о ликвидации украинской нации».

По убеждению Юлии Тимошенко, его принятие станет «преступлением против украинского народа, против украинского государства», а каждый проголосующий за него «освятит замену украинского народа онлайн-народом».

Лидер «Батькивщины» считает недопустимым, что в режиме онлайн любой гражданин из 40 стран мира, которые будут определены Кабинетом Министров, «может задекларировать, что он станет гражданином Украины, потому что он просто этого желает».

«И в течение очень короткого периода, обсуждается три месяца, если гражданин другой страны онлайн предложил себя как гражданина Украины на аутсорсинге, то есть практически не заезжая в Украину и не пересекая нашу границу, ему будет предоставлено гражданство, право голосовать, право получать социальные определенные льготы, право покупать землю, право быть украинцем, не будучи им даже в одну минуту», – разъяснила суть президентского законопроекта Юлия Тимошенко.

Она напомнила, что ни в одной стране мира гражданство не предоставляется в онлайн-режиме, и такая инициатива нет ничего общего с мультигражданством, которое есть в 130 странах мира, ведь при получении гражданства новый гражданин имеет право на сохранение паспорта другого государства, где он был гражданином раньше.

«Каждая страна предъявляет ультимативные требования: от 5 до 10 лет проживания, знание языка, культуры, истории, преданность флагу, гимну, государству, конституции других стран, то есть полноценный гражданин, имеющий все для того, чтобы жить в другом государстве», – напомнила Юлия Тимошенко коллегам.

Лидер «Батькивщины» требует, чтобы «специальные экспертные управления, специальные экспертные команды Верховной Рады немедленно проанализировали на неконституционность этот законопроект» и призвала Председателя Верховной Рады немедленно дать соответствующее поручение.

Если такие антиконституционные проекты будут голосовать в зале, а еще и набирать большинство, то эту Верховную Раду нужно немедленно распускать. Потому я прошу, дайте поручение. Вы как Председатель Верховной Рады, у вас есть на это право», – подытожила Юля Тимошенко.