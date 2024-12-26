Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о ключевых изменениях в украинской системе образования и здравоохранения с 1 января 2025 года.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«С 1 января начинает действовать новый закон о дошкольном образовании. Среди ключевых изменений – повышение социальных гарантий для воспитателей, расширение доступа к детским садикам для родителей и создание современных условий в учебных заведениях», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как пишут СМИ, рассказывает она, для воспитателей закон предусматривает оптимизацию рабочей нагрузки, то есть будет больше дней на отпуск, возможность получать более высокие доплаты и надбавки. А родители, добавляет журналистка, смогут выбирать форму обучения для своих детей: очная, сетевая или дистанционная.

Кроме этого, сообщает журналистка, внедряются новые форматы заведений: мобильные садики, семейные группы и мини-садики, которые сделают образование более доступным в отдаленных районах. Также, отмечает она, со следующего года учителя общеобразовательных школ будут получать ежемесячные доплаты в размере 1000 грн до заработной платы, а с 1 сентября следующего года – до 2000 грн.

«И Кабинет Министров изменил правила предоставления платных медицинских услуг. Постановление №781 начинает действовать с 1 января, кроме пункта 2, который вступил в силу с 9 июля 2024 года. Скажу простыми словами. Если у вас не будет направления врача, то медицинская услуга будет платной. А от себя добавлю, что люди и так уже давно платят и платили за медицинские услуги, а прямо сейчас все это узаконивают», – рассказывает Екатерина Котенкова.

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