Политолог Вадим Карасев прокомментировал заявление министра финансов Марченко о том, что, если Трамп прекратит помощь, у Украины есть ресурсы, чтобы воевать до середины 2025 года.

Об этом он рассказал в своей блоге.

«Хорошо, и что дальше? Ну, это так, как бы на всякий случай, если что, мы готовы и дальше вести войну, а там, может быть, чудо какое-то с Трампа произойдет, с путиным произойдет, мало ли что бывает в этой жизни. Вот как с Асадом. Ну, кто-то же так думает. Вот Асад был-был, а потом раз – и в течение 3 дней его не стало. Надежда на чудо», - объясняет Вадим Карасев.

По его словам, после 20 января пойдет динамика, а пока Трамп не прошел инаугурацию, будет идти вот такая игра, будет суеты, много заявлений, опровержении, предупреждений и так далее.

В частности, отмечает эксперт, отсюда и обсуждение ввода европейских войск на линию разграничения, только вот стоит понимать, что россия воюет не за территорию, для нее Украина – намного большая угроза, в частности и экзистенциальная. Как он объясняет, россии надо, чтобы Украина была не только внеблоковой, нейтральной в военном плане, и в и политическом, поэтому просто остановка боевых действий с этими войсками ей не подходит.

«Заморозка ничего не дает россии. В каком смысле не дает? Потому что остальная 4/5 Украины останутся неотъемлемой частью военно-стратегической архитектуры, инфраструктуры Запада. Это неважно, Украина будет в НАТО или она будет нейтральной, внеблоковой, но она останется де-факто», - утверждает Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что пока неизвестно, какую стратегию выберет Трамп для прекращения войны.

Также Politeka писала о том, что Карасев предупредил, что до 20 января на фронте будет только эскалация.