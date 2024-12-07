Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Я никак не могу нигде найти количество отказов от участия в опросе. Я думаю, что оно большое. Но при этом Левада-Центр, хоть и раньше был самым приличным социологическим бюро россии, сейчас, наверное, все равно, вынуждено подмахивать Красной площади», - отмечает Ростислав Мурзагулов.

Тем не менее, констатирует журналист, эта цифра удручающая, она облетела уже все передовицы мира, все обсуждают, что кровожадные русские точно завтра нажмут красную кнопку.

«Что такое любой опрос в россии? Я всегда говорю всем своим украинским друзьям, что это в концлагере директор спрашивает заключенных, очень ли они его любят: очень, страшно, с нечеловеческой силой – вот такие варианты ответов. Поэтому, в принципе, говорить о том, сколько на самом деле русских прямо готовы сгореть в огненной гиене, лишь бы Украина тоже сгорела… Я не думаю, что их реально 40%, все-таки меньше», - объясняет Ростислав Мурзагулов.

Тем более, добавляет он, есть же и другие опросы, которые показывают, что 79% россиян в любую минуту одобрят мир с Украиной, и им даже не важны результаты – будет денацификация или нет, заберут себе территории или нет и так далее.

Как сообщала Politeka, Городницкий заявил, что россия, к сожалению, оставила свое лоббистское влияние в Германии.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, почему НАТО не удалось достичь консенсуса по поводу вступления Украины.