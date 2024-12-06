Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По мнению гостя программы, новый марш Пригожина может организовать кто-то из лидеров Кавказа, и была вероятность, что это будет Кадыров, он уже был готов к такому развитию событий. С другой стороны, рассуждает он, если Кадырову сейчас отдадут все, что он хочет, тогда он будет на коне, будет красавчиком, соответственно, никаким драйвером антимосковского движения он уже не будет.

«Он может стать султаном россии завтра, он может собрать клич. Вот он уже бросил клич мусульманам, как бы давайте, я вас буду защищать, вы сегодня в грязи по колено молитесь, потому что у вас на 5 миллионов в москве 4 мечети. 4, не 400, не 4000. Это, конечно, когда-то людей с ума сведет, и люди пойдут крушить все подряд», - утверждает Ростислав Мурзагулов.

В одно время, рассказывает он, Кадыров всерьез думал о том, кто такой этот путин, кто такие эти все люди в кремле, ведь он относится к ним с презрением и с ненавистью. Как подчеркивает журналист, между Чечней и москвой любви нет, единства нет, на этой почве Кадыров мог бы собрать людей.

«Взять москву чеченцы могут завтра. Вопрос в том, что им дальше с этой москвой делать. Я думаю, что, когда пойдет развал россии, Кавказ точно отвалиться, конечно, и вот тогда Рамзан договорится моментально через своих арабских друзей, через Саудовскую Аравию, через Эмираты с американцами о том, что там у нас будет Чечня, и вокруг, может, что-то прихватит», - заключает Ростислав Мурзагулов.

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