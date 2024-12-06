О том, как проходит рекрутинг в подразделения активных действий ГУР МОУ на Украинском радио рассказал спецназовец, офицер подразделения «Артан» Андрей на позывной «Фаворит».

По его словам, в условиях широкомасштабной фазы войны процесс рекрутинга в разведку стал более доступным и публичным. Например, чтобы попасть в Артан, кандидат может заполнить анкету на сайте подразделения. Далее – приглашают на собеседование.

Есть определенный психологический отбор и курс отбора по уровню физической подготовки. В основном у нас люди до 40 лет, потому что есть достаточно серьезные нагрузки и задачи специфические. Но у нас также есть собратья 50 лет, которые показывают себя лучше 20-летних. Если вы проходите эти этапы, далее следует БЗИН. Курс подготовки проходит по нашим собственным стандартам», – говорит офицер «Артана».

Относительно направлений, по которым рекрутируют новобранцев в «Артан», военнослужащий отмечает, что доступны различные вакансии. Среди них – операторы БПЛА, медики, логистика и непосредственно разведка.



«Определяться нужно уже сейчас. И искать нужно подразделения, где вы можете быть полезными. Мы стараемся давать выбор на самом деле, ориентируясь на навыки человека гражданской жизни. Бывало, что ребята хотели идти в штурмовики, но физически не вытаскивают. Однако есть мотивация, тогда мы предлагаем другие варианты», – говорит Фаворит.



В то же время, офицер подчеркивает, что в «Артане» подготовка новобранцев длится столько, сколько нужно конкретному рекруту, чтобы быть эффективным.

«Базовая тактика. Медицина тактическая. Огневая подготовка. Стараемся научить работать с разными типами вооружения: от РПГ и АД до пулемета. Инструктора с боевым опытом следят постоянно за людьми, и именно они определяют уровень. Кому-то времени на подготовку нужно меньше, кому больше. До тех пор пока люди не будут готовы. У нас нет такого, что прошел курсы и сразу идешь воевать. Нет. Пока ты не будешь готов психологически и физически – на боевые тебя не отправят», – рассказывает офицер.