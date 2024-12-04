Отношение к проблемам содержания в местах несвободы осужденных и лиц, взятых под стражу вполне может быть одним из показателей демократичности того или иного государства. Ведь в этих вопросах едва ли не ярче всего отражается состояние соблюдения прав человека.

Летом этого года Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию (Комитет Совета Европы против пыток) опубликовал отчет для Правительства Украины по итогам периодического визита к нам, который проходил в октябре 2023 года. Среди других разделов этот документ содержит информацию о фактах нарушений, выявленных представителями комитета.

Так, в частности, европейцы обратили внимание, что минимальный правовой стандарт в 2,5 кв.м. жилой площади на одного человека, заключенного под стражу, предусмотренного украинским законодательством, слишком низкое и должно быть увеличено по меньшей мере до 4 кв.м. на человека в камерах для нескольких человек (не считая площадь, занятую туалетами в камерах).

В части условий содержания осужденных оказалось, что большинство пенитенциарных учреждений, которые посетила делегация, были расположены в старых зданиях, не подвергавшихся капитальному ремонту годами, если не десятилетиями. Как следствие, основная часть помещений для размещения заключенных в этих учреждениях находилась в неудовлетворительном состоянии. Особо опасной была ситуация в Одесском СИЗО. Материально-бытовые условия содержания под стражей в этом СИЗО, за некоторыми исключениями, были ужасающими. Большинство камер находились в крайне заброшенном состоянии: стены и потолки были влажными и осыпались, пол поврежден, сантехника ржавая, постельное белье часто было старым и кишело клопами, а вентиляция - ненадлежащей. Подытоживая увиденное, международные ревизоры заключили, что такие условия содержания под стражей для большинства лиц могут считаться бесчеловечными и унижающими достоинство.

В Житомирском учреждении исполнения наказаний №8 были обнаружены факты насилия между осужденными. Из этого визитеры заключили, что древнее явление неформальной иерархии осужденных все еще распространено в украинской пенитенциарной системе; это было признано как на национальном, так и местном уровнях. В этом контексте члены комитета серьезно обеспокоили положение лиц, которые считаются «униженными», то есть тех, кто оказался внизу этой иерархии. А в Винницком учреждении исполнения наказаний №1 делегация получила уведомление об избиении, а также свидетельства о запугивании и словесных образах сексуального характера от осужденных, обвиняемых в сексуальных преступлениях. Некоторые из осужденных чувствовали, что они постоянно находятся под угрозой насилия со стороны других осужденных. Также оказалось, что в камерах таких осужденных заставляли спать на кроватях, расположенных по направлению к туалету. В этой связи комитет подчеркнул, что персонал и администрация пенитенциарных учреждений в целом обязаны защищать физическую и психологическую неприкосновенность всех осужденных, в том числе от нападений со стороны других осужденных. Эта положительная обязанность предполагает, что пенитенциарный персонал должен принимать решительные меры для предотвращения эпизодов устрашения и насилия между заключенными и немедленно вмешиваться, если такие акты происходят.

В итоге Комитет против пыток призвал украинские власти принять необходимые меры для улучшения материальных условий содержания под стражей в посещенных пенитенциарных учреждениях, с целью обеспечить, чтобы:

уменьшить наполняемость камер таким образом, чтобы на одного взятого под стражу приходилось по меньшей мере 4 кв.м жилой площади;

все места размещения осужденных и заключенных под стражу лиц, включая санитарные помещения, содержались в надлежащем ремонтном и гигиеническом состоянии, а также регулярно и часто производятся дезинсекции;

камеры имели достаточный доступ к естественному освещению и вентиляции, а внутренние санитарные помещения были полностью перегорожены (т.е. от пола до потолка);

все осужденные и заключенные под стражу лица были обеспечены соответствующим постельным бельем и имели доступ к душу не менее двух раз в неделю.

Другими словами, отсутствие или малочисленность зафиксированных чиновниками жалоб заключенных еще не свидетельствует о наличии серьезных проблем в вопросе их содержания.





Печальные выводы

А вот халатность с потерей данных, отсутствие сбора и обобщения информации, неторопливость с расследованием нарушений, апатичность Омбудсмана на фоне имеющихся нарушений – все это точно говорит об отсутствии в Украине надлежащей системы обеспечения соблюдения прав заключенных.

Но зачем вообще беспокоиться о правах тех, кто совершил преступление, нарушив права других? Неужели эти вопросы настолько важны в условиях военного положения, когда существует немало других, более насущных проблем?

Для ответа на эти справедливые вопросы есть по крайней мере три аргумента.

Во-первых, преступниками являются не все. Учитывая презумпцию невиновности, содержание в следственных изоляторах является не мерой пресечения, а только мерой пресечения. государством.

Во-вторых, даже когда мы говорим о том, что преступник отбывает справедливое наказание, сущность этого наказания заключается только в лишении свободы. европейских странах (если мы опять же декларируем в Конституции необратимость европейского курса Украины). дихотомия в том, что с 2014 года под объявленными «реформами» руководители Минюста называли текущие ремонты в учреждениях пенитенциарной системы, оставляя постсоветские методы ее деятельности.

В-третьих, когда в стране существуют факты противоправного обращения с заключенными и эта проблема не решается на государственном уровне и исчезает доверие общества. Например, с практической точки зрения плохое обращение с людьми в местах несвободы является частой причиной отказа в выдаче правонарушителей другими государствами. .







Владимир Богатырь, адвокат, заслуженный юрист Украины