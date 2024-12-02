Проект также предоставляет коллаборантам и предателям возможность отправиться на Россию, при условии возвращения украинцев из российской неволи.

Пользователи сайта hochuksvoim.com просмотрели страницы с профилями коллаборантов 250 000 раз.

Также за четыре месяца работы государственного проекта "Хочу к своим", созданного Координационным штабом по обращению с военнопленными, при поддержке ГУР, СБУ и Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, 273 осужденных за государственную измену и коллаборационную деятельность лиц изъявили желание выехать в рф при условии возвращения украинцев из российской неволи.

Кроме того:

1 коллаборант уже воспользовался возможностью выезда в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи.

3 коллаборанта прекратили сотрудничество с врагом благодаря обращению в проект.





12 потенциальных коллаборантов проверяются благодаря полученной информации от внимательных граждан.

16 граждан, не желающих жить в Украине, однако изъявляющих желание жить в России, оставили заявки из-за специальной формы на сайте проекта. Указанные заявки прорабатываются представителями Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.