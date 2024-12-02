Пользователи сайта hochuksvoim.com просмотрели страницы с профилями коллаборантов 250 000 раз.
Кроме того:
1 коллаборант уже воспользовался возможностью выезда в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи.
3 коллаборанта прекратили сотрудничество с врагом благодаря обращению в проект.
12 потенциальных коллаборантов проверяются благодаря полученной информации от внимательных граждан.
16 граждан, не желающих жить в Украине, однако изъявляющих желание жить в России, оставили заявки из-за специальной формы на сайте проекта. Указанные заявки прорабатываются представителями Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.