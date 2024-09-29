Украинские власти якобы предостерегли от намерений уволить генерал-лейтенанта Кирилла Буданова с должности руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины. По словам осведомленных источников, это сделали Белый дом и Пентагон.



Такую информацию озвучил американский политтехнолог и политолог Джейсон Смарт, ведущий свою деятельность в Украине и на территории постсоветских государств. Его пост об этом появился 28 сентября в соцсети X.

Он отметил, что оговорку по кадровым решениям в ГУР получил президент Украины Владимир Зеленский во время недавнего визита в США.

"Он получил четкий сигнал от Белого дома и Пентагона, что попытки Ермака отправить в отставку Буданова будут иметь негативные последствия для сотрудничества между разведывательными сообществами США и Украины", – говорится в сообщении.



Заметим, что тема "увольнения главы ГУР" якобы с подачи Офиса президента поднималась неделю назад в сети, но на уровне блоггеров, ссылавшихся на собственные "источники на Банковой". Они предполагали, что Буданова хотят назначить на должность заместителя главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Слухи распространились после того, как министр обороны уволил Виктора Зайцева и Игоря Остапенко с должностей заместителей начальника ГУР, хотя сам Буданов это не согласовывал.

"Инициатором таких кадровых изменений является руководитель ОПУ Андрей Ермак, который намерен заменить Буданова на подконтрольного себе человека. Причиной этого является, в частности, высокий рейтинг доверия Буданову в украинском обществе", - писали на этом фоне некоторые СМИ. Со своей стороны политический аналитик Александр Кочетков предположил: поскольку у Буданова сложились плодотворные отношения с западными коллегами, "стремительные кадровые изменения рискуют разрушить эти отношения". Еще одной проблемой, отметил автор, может стать то, что работа Главного управления разведки, которая очень важна во время войны, будет надолго дезорганизована. Как сообщал OBOZ.UA, украинский военачальник, участник российско-украинской войны с 2014 года Кирилл Буданов стал главой ГУР 5 августа 2020 года. В феврале этого года президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины генерал-лейтенанту, который также является полным кавалером ордена "За мужество".









