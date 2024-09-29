Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Сегодня Михаил Сергеевич Грушевский встречает свою 158-летие со дня рождения.



Традиционно, во время моих лекций, мы со студентами посещаем университетский (латинский квартал) Киева, где жил и работал известный историк Украины и руководитель нашего Государства - УНР (в период с 7 (20) марта 1917 года по 29 апреля 1918 года) Михаил Сергеевич Грушевский.



Последние годы такие экскурсии становятся печальными и не только из-за обстрелов и выбитых оконных стекол в помещении Центрального Совета (Дома учителя) по русской орде Путина. Дом учителя, усадьба нашего парламента и правительства в 1917-1918 году, власти Киева закрыли на реконструкцию и ничего не сделали там еще задолго до обстрелов Путина. А обшарпанная стела у памятника Грушевского тоже стоит в таком позорном виде чуть ли не десятилетие. К этому историческому стыду добавилась и безумная идея чиновников и креативных активистов позакрывать главные памятники в украинской столице. Кроме того, на обнесенном теперь досками Грушевскому сделали важнейшую надпись - и это не фамилия и годы рождения, а цифра 1998. Это, конечно, не какое-нибудь масонское послание, а лишь дата установки памятника, о чем я должен деликатно объяснять такой креативный замысел власти студентам.



К счастью, у нас действует историко-мемориальный музей Михаила Грушевского на Паньковской, 9, где можно почувствовать правдивую атмосферу жизни семьи выдающегося историка и послушать интересные рассказы профессиональных и патриотических музейщиков. Напомним, что на Паньковске, 9 семья Грушевского перебралась после того, как известный российский террорист Михаил Муравьев дал указание сжечь их дом зимой 1918 года.



Соратник Ленина и исторический предшественник Путина Муравьев вспоминал:

«Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам…Я сжег большой дом Грушевского, и он на протяжении трех суток пылал ярким пламенем».

В свою очередь сам Михаил Грушевский так описывает варварство русской орды в Киеве в 1918 году:



«25 января, во время бомбардировки Киева, большевики зажигательными снарядами расстреляли дом, где я жил – наш фамильный дом, построенный десять лет назад за деньги, оставленные отцом. Несколько зажигательных снарядов, влетевших один за другим в наше жилище и соседних, через несколько минут повернули в один костер весь дом. Сгорели мои рукописи и материалы, библиотека и переписка, коллекции украинских древностей, которые я хранил столько лет, сборки ковров, вышивок, оружия, посуды, фарфора, фаянса, окраса, мебели, рисунков. Долго было бы рассказывать и обидно даже вспоминать. Никакие силы уже теперь не вернут его…





Украина также похоронила свое старое в семь костра, в этом развалине, в могилах своих детей, забитых рукой большевиков, как я в могиле матери, полуживой вынесенной из пожара и она через несколько дней умерла от этих страшных беспорядков и потрясений». (подаю в современной орфографии).

Только эти события стали причиной разрушения политических иллюзий наших политиков, создателей Украинской Народной Республики по поводу намерений «хороших российских демократов». Уже покинув столицу под Сарнами 4 февраля 1918 года, председатель Центральной Рады в своей статье «Очистка огнем» записывает:

«…С полной очевидностью выступает мотив борьбы национальной, в самой грубой и неукрашенной форме, по крайней мере, во взглядах и изречениях рядовой массы. Для нее задача этого похода - «бить хохлов», которые после 250-летнего порабощения решились поднять головы и сбросить с себя московскую кормилу…

Украинцев ловят, арестовывают, расстреливают только за то, что они украинцы.





Правда, сам Михаил Грушевский забудет о своих же оговорках относительно реальных украинских планов большевистской России и в марте 1924 года вернется в Киев, поверив в обещания большевистской коренизации и украинизации советской Украины.

Но это уже совсем другая история.

Помним нашу историю!

Не повторяем исторические ошибки наших предшественников!

П.С. На фото, кроме прошлого и нынешнего вида памятника Михаилу Грушевскому, спальный гарнитур семьи Грушевских, подаренный музею в 2007 году и интересная почтовая карточка 1917 года «Перед III Универсалом».