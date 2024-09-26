Таролог Виктор Литовский сделал расклад и сообщил, что Украина серьезно взялась за обеспечение себя оружием собственными силами, чтобы не рассчитывать во всем на партнеров.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Что у Украины с ресурсами до конца 2024 года?

Для того, чтобы удержать ситуацию? Да, эти ресурсы есть. И предпринимаются шаги для того, чтобы выйти в независимую динамику, то есть для того, чтобы все было обусловлено исключительно помощью западных партнеров. У нас выпадает Туз жезлов и карта труда, которые говорят нам о том, что мы делаем шаги для того, чтобы выйти в какое-то независимое состояние, для того, чтобы совершить максимум действий, которые зависят исключительно от нас, в которых мы будем рассчитывать сами на себя.

Но это движение направлено для того, чтобы просто удерживаться на плаву и удерживать ситуацию под контролем с вероятными отступлениями и возвращениями позиций. То есть два шага вперед, два шага назад.

У нас выпадает перевернутый Туз кубков. Перевернутый Туз кубков – это карта недополучения. То есть те ресурсы, которые есть сейчас, здесь и сейчас, связывают нас по рукам и ногам, вводят в определенное состояние зависимости и невозможности повлиять на ситуацию в полном объеме.

Сейчас наша главная цель, и она в раскладе четко проигрывается, - слезть с вооруженной иглы западных партнеров, не зависеть от нее, потому что мы видели ту снарядную ломку, которая была в прошлом году. Сейчас начинается октябрь, а октябрь характерен тем, что могут повторяться те эпизоды, те ситуации предыдущих периодов, которые мы наблюдали в прошлом году именно по поводу рычагов влияния, вооружения, вооруженной поддержки наших западных партнеров.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что у нас появляется возможность полностью взять под контроль Волчанск.

Также Politeka писала о том, что Ниранжан рассказал, куда россию заведет война против Украины.