Экс-нардеп Игорь Мосийчук рассказал, куда нас приведет план победы Украины и возможно ли в его рамках разрешение на дальнобойные удары по рф и приглашение в НАТО.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Во-первых, по НАТО. Я не верю абсолютно на сегодняшний момент ни в какие-то приглашения. Во-вторых, Байден стал руководителем всего блока НАТО? Он (ред. – лидер) только одной, хоть и ведущей страны. Как по мне, ситуация выглядит следующим образом. План, который почему-то прячут от нас, от украинцев, он для меня непонятен, для вас непонятен», - рассуждает Игорь Мосийчук.

Как он отмечает, один из пунктов плана победы Украины – это разрешение бить дальнобойным западным оружием по территории россии. Как утверждает эксперт, он был бы не против хоть сжечь всю россию, но это не слишком наближает победу и мир, это только поднятие градуса войны.

Также, добавляет он, надо спросить у власти, в чем для них заключается победа, потому что, если выход на границы 1991 года, то путь надо показать нам, как она собирается прийти к этой цели, а то пока что у нас пиар в Курской области, сложности на Донбассе и потеря людей, рост смертности и снижение рождаемости.

«Поэтому надо четко для себя понимать, кто в чем видит победу. В этой жесточайшей войне на этом этапе для меня победа – это сохранение государственности и, самое главное, сохранение жизни наций. Есть люди, которые говорят, мы любой ценой сохраним государство, и в то же время бьют себя так в грудь и кричат: «Мы националисты». Да нет. Мне не надо государство без украинцев», - заключает Игорь Мосийчук.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, почему Шольц против ракет TAURUS и дальнобойных ударов по рф.

Также Politeka писала, что Шейтельман прокомментировал предложение главы МИД Польши Сикорского отдать Крым на 20 лет под мандат ООН.