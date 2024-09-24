Об этом пишет сайт Site.ua. Далее приводим текст без поправок и комментариев.



Главный вопрос, который в последние дни широко обсуждается в Украине, «снимут Буданова». И у него до сих пор нет четкого однозначного ответа. Пока точно известно – есть желание и точно будет попытка. Вопрос в том, что Буданов не та фигура, которая просто так отдаст себя на произвол судьбы.

До поры до времени заинтересованные лица свои намерения сменить руководство ГУР пытались, мягко говоря, не афишировать. Не надо ведь быть провидцем, чтобы понять, что этот генерал вполне может дать адекватный ответ. И вряд ли кто-нибудь сомневается, что его ответ никому не понравится.

Впрочем, утечка информации таки произошла. Теперь примерно ясно, откуда готовится удар. Эффекта неожиданности достичь не удалось. Поэтому заказчики решили изменить тактику и попытаться для начала поколебать репутацию генерала. Его деятельность резко ограничили, о чем открыто заявили с высшей трибуны. В дело вступила армия интернет-экспертов, которая так или иначе пытается донести до массового потребителя одно и то же мнение: Буданов плохой руководитель, неэффективный стратег и вообще слишком много говорит. Также подключены несколько популярных интернет-изданий и телеканалов.

Собственно, из списка этих агитаторов можно сделать однозначный вывод и по поводу заказчика самой кампании. Большинство критиков генерала так или иначе относятся к провластной партии. Что никак не сюрприз. Вот только последние кадровые изменения в стране проводились в интересах исключительно одного украинского политического деятеля, инициалы которого – две первые буквы алфавита.

Именно он в последнее время лоббирует и проводит кадровые ротации, призванные закрепить за ним полный контроль над всеми украинскими силовыми структурами. Есть абсолютно точная информация, что ротации руководителей, кроме ГУР, в ближайшее время могут ожидать Генпрокуратура, СБУ и судебная система.

Мои источники четко говорят – конфликт между Будановым и всесильным АБ набирает обороты не менее полугода. И это единственная причина возможного увольнения. Ведь ГУР, несмотря на критику, доказывает свою эффективность.

Также этому активно способствуют россияне, всячески подпитывающие конфликт, потому что освобождение своего главного врага среди украинских генерадов — их заветная мечта. И здесь интересы кремля и АБ могут совпадать, в том числе и потому, что Буданов как никто другой мешает потенциальному мирному договорняку с врагом.

Сейчас все больше собеседников так или иначе указывают: убрать начальника ГУР – дело сложное и опасное. Особенно учитывая количество компромата, который генерал мог собрать за время руководства спецслужбой. Поэтому всерьез рассматривается возможность даже не увольнения, а физической ликвидации. После попытки отравления его жены этот вариант уже не кажется чем-то фантастическим. Тем более, когда в деле могут участвовать российские «специалисты».

Самым вероятным способом ликвидации называют организацию смертельного ДТП. Если вспомнить самые резонансные и загадочные заказные убийства в Украине, то увидим, что именно ДТП является одним из самых любимых способов убрать неудобные фигуры.

В целом, понятно, что сейчас идет жесткая борьба нескольких политических групп, начинающих разделение власти в гипотетической послевоенной Украине. В этом противоборстве участники не гнушаются какими-либо средствами. Идет распределение сфер влияния и потоков денежных средств. Любому из них будет мешать амбициозный генерал, не подверженный сомнительным компромиссам.