Сообщается, что Александр Ткаченко возвращается в Минкульт. На этот раз, из-за своей наиболее доверенной заместительницы Галины Григоренко.



Скандальный экс-министр культуры Ткаченко, уволенный год назад, после ряда скандалов вокруг непрозрачного распределения сотен миллионов гривен и с Одесской киностудией, де-факто, возвращает свое влияние на Минкульт, через свою ближайшую заместительницу Галину Григоренко, которая, по инсайдерской информации , в ближайшее время будет повторно назначена заместителем нового руководителя Министерства культуры и стратегических коммуникаций Николая Точицкого.