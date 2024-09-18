Сообщается, что Александр Ткаченко возвращается в Минкульт. На этот раз, из-за своей наиболее доверенной заместительницы Галины Григоренко.
Скандальный экс-министр культуры Ткаченко, уволенный год назад, после ряда скандалов вокруг непрозрачного распределения сотен миллионов гривен и с Одесской киностудией, де-факто, возвращает свое влияние на Минкульт, через свою ближайшую заместительницу Галину Григоренко, которая, по инсайдерской информации , в ближайшее время будет повторно назначена заместителем нового руководителя Министерства культуры и стратегических коммуникаций Николая Точицкого.
Вероятно, сам Точицкий сосредоточится на вопросах именно стратегических коммуникациях и культурной дипломатии, а реальное руководство культурной отраслью будет осуществлять именно профильный заместитель Галина Григоренко, а фактически - ее реальный босс Александр Ткаченко. Это позволит уволенному чиновнику вновь распределяя бюджетные средства, в частности, на сериалы, продакшн марафона, а также капитальные расходы и лоббируя заранее определенных подрядчиков.
Ранее вокруг масштабных расходов на проекты Министерства культуры и информационной политики начинался не один скандал. Украинцы массово возмущались, что министерство во время полномасштабной войны хочет потратить более 150 млн. грн. на создание новых сериалов, еще около 500 млн. грн. — на достройку Национального музея Голодомора. Эти средства стоило бы направить на закупку беспилотников, антидроновых ружей и т.д. для ВСУ.
После многочисленных обращений Владимир Зеленский фактически осудил намерения Минкульта и подчеркнул, что во время войны большинство бюджетных средств должны идти именно на оборону. А ведь на съемку сериалов и музеи можно искать внебюджетные деньги.