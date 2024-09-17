Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

Как отмечает гость программы, кто владелец группы телеграм-каналов «Труха» - это не тайна, он публично заявил о своей особе, это Максим Лавриненко, он видел его интервью, где как раз говорилось о бизнесе, о стоимости телеграм-каналов.

«Это, кажется, был 2022 год, может, раньше. И уже к тому моменту прозвучало, что предлагали за «Труху» 25 млн долларов якобы. То есть это было давно-давно. Сейчас, я думаю, что она стоит около полумиллиарда, может, больше», - рассказывает Дмитрий Золотухин.

По его словам, в эту сумму нужно учитывать, какое влияние это медиа оказывает на огромную аудиторию украинцев, ведь это не 1 телеграм-канал, их много. Пусть даже не все подписчики каналов являются активными пользователями, объясняет эксперт, но все равно «Труха» может делать прямые инъекции в мозг каждого гражданина страны.

«Это же Telegram, это не то, что ты захотел – включил, захотел – выключил. Оно у тебя пиликает на телефоне, пиликает – ты поднимаешь. Если речь идет о тревогах, событиях, о каких-то опасностях, все равно ты из 10 сообщений на 1 обращаешь внимание. Соответственно, если у тебя есть возможность делать информационную инъекцию в мозг очень большого числа украинцев, это очень дорого, особенно в предвыборный период. Но я не думаю, что его будут продавать», – объясняет Дмитрий Золотухин.

Как сообщала Politeka, Доний заявил, что Министерство возвращения украинцев, которое у нас планируют создать, – это лишь теплые места чиновников.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман о мирном плане Вэнса: «Может, он Аляску лучше отдаст?».





