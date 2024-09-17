Миссия – объединяться, чтобы спасать жизнь, помогать фронту и поддерживать отечественную культуру. В Киеве прошел благотворительный вечер с презентацией украинской программы Гарика Кричевского, в ходе которой меценаты и волонтеры собрали 885,7 тыс. грн на нужды Охматдета и украинских защитников. К событию присоединился и БФ молодежной инициативы "Надежда" (председатель наблюдательного совета – Валерий Дубиль), передавший РЭБ стоимостью 385 тыс. грн.



Целью инициативы, состоявшейся в столичной гостинице Premier Palace Kyiv 14 сентября, стал сбор средств для восстановления Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", пострадавшей от ракетной атаки, а также поддержка военных 3-й танковой бригады ВСУ.



Соорганизаторами и партнерами мероприятия выступили известные в Украине благотворительные фонды, среди которых БФ "Батальон Волонтер" (один из основателей – военный журналист Роман Бочкала), БФ молодежной инициативы "Надежда" (председатель наблюдательного совета – нардеп Валерий Дубиль), "Художественная инициатива" Коржа.





Легендарный шансонье Гарик Кричевский представил украиноязычную программу своих шлягеров, после чего состоялся благотворительный аукцион с розыгрышем уникальных лотов, на котором удалось собрать более 885 тыс. грн. Вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим от российской агрессии детям и бойцам-танкистам.

Кроме того, во время мероприятия благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" поддержал 3-ю танковую бригаду, передав РЭБ стоимостью 385 тысяч гривен.



Как отметил в эксклюзивном комментарии СтопКору председатель наблюдательного совета фонда, заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль, БФ молодежной инициативы "Надежда" уже более 10 лет занимается Охматдетом, а также совместно с партнерами системно помогает военным закрыть потребности с техникой и оборудованием .



"В первую очередь, для меня важно то, что сегодня здесь собирали финансы, чтобы обеспечить Охматдет, приобрести необходимое оборудование для лаборатории. А фонд молодежной инициативы "Надежда", которому уже 23 года, сегодня совместно с нашими друзьями, благотворительным фондом "Батальон Волонтер" и Романом Бочкалой, передал РЭБ для 3-й танковой бригады, воюющих на востоке. Это – современная техника стоимостью около 400 тыс. грн, которая оптимально подходит под нужды бойцов. Мы вместе дарим сегодня этот РЭБ и, надеюсь, лично отвезем его на фронт и вручим его нашим танкистам", – подчеркнул Дубиль.





