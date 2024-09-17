Нардепка Марьяна Безуглая в своих соцсетях рассказала о генеральских разборках в ВСУ.





Далее приводим слова автора без комментариев.



О генеральских разборках. Текущая ситуация.

После подписания Президентом Закона о создании Сил беспилотных систем (СБС) вынуждена сообщить, что Сырский организовал ряд расследований против командующего СБС Вадима Сухаревского, чтобы затем представить СБС как несостоятельные и от командующего. Это произошло после того, как ему не удалось заблокировать создание отдельного рода войск другими методами.

Также он отправил подразделения СБС в подчинение Хортице на восточный фронт, чтобы СБС не имело возможности доформироваться, а руководство СБС не присоединялось к ключевым стратегическим мерам. Фактически, это ссылка.

Начальника львовской сухопутной академии, легендарного коррупционера генерала Ткачука, который в должности уже двадцать лет и имеет прозвище «Чемодан» (намек на привычку получать / передавать взятки чемоданами), друга Главнокомандующего ВСУ, спрятали в «Хортике» от расследования помощи. То есть мы видим системное и последовательное прикрытие Сырским своего приближенного. Залужный прикрывал его так же, хотя имел шанс наконец-то уволить и разблокировать академию.

До этого случился другой прецедент: генерал Николюк подал в суд на Сырского после снятия с руководства группировкой войск в связи с протестами против искажения информации. Николюк — командующий корпусом, который оказался в ситуации, когда был отстранен от командования собственным корпусом. Это один из немногих высокопоставленных военных в ВСУ, ценящий и пытающийся предоставлять правдивую информацию о текущей ситуации на фронте. Если ты белая ворона среди генералов, тебя будут пытаться уничтожить. И, конечно, по предварительному случаю с Сухаревским, не допустить молодежь — это у них аксиома.

Параллельно продолжаются ограничения в отношении генерала Игнатова, «не своего», назначенного после Содоля руководителем восточного фронта, а также подготовка расследований против него с параллельным выводом подразделений из Донецкой области в Курскую. При этом на большинстве ключевых должностей все еще остаются люди Содоля, а Сырский продолжает вмешиваться в управление, обходя вертикаль руководства. Поэтому «Хортица» не всегда знает, какая новая задача была предоставлена ​​Главкомом направления очередному батальону или группировке.

Для подготовки увольнения Гнатова, в рамках «многоходовочки», на Торецкое направление Сырское перевел генерала Драпатого. Есть положительный побочный эффект, ведь Драпатый — один из лучших менеджеров в ВСУ. Драпатый был назначен заместителем Баргилевича и должен заниматься как раз исправлением системы подготовки, но очень быстро был отправлен Сырским подальше от киевского «королевского двора» и своих прямых обязанностей. До назначения Драпатого, после скандала с выводом 24-й бригады и прорывом россиян, Сырский сознательно перевел и держал несколько месяцев на Торецком направлении Ледового, полковника без боевого опыта, отправленного им из штаба Покровского направления руководить целой группировкой. Конечно, Ледовый угробил сотни украинских граждан и продолжил терять территории, но подготовил неплохую базу под Гнатовым для Главкома.







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