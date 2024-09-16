На этот раз мощные РЭБ лично передали Генерал-майору и начальнику центра специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины Павлу Яцюку.
Вражеские войска России в пятницу, 13 сентября, утром сбросили 4 управляемые авиабомбы на Ямполь Сумской области. Погиб 60-летний мужчина. Трое гражданских, включая ребенка (!), обратились за медицинской помощью. Также российская армия утром ударила управляемой авиационной бомбой по Ахтырке. Ситуация в этом регионе очень сложная и напряженная. Поэтому мы закрыли нужду военных, а также передали критическую медицину в больницы области.
Об этом рассказал председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда», первый заместитель председателя Комитета ВР Украины по здоровью нации Валерий Дубиль.
«Страна-террорист регулярно ударными БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗО – атакует украинские регионы, Сумщину в том числе. Страдают не только гражданские объекты, но и мирное население, среди которых дети. Поэтому мы совместно с благотворителями передаем необходимую помощь нашим защитникам и защитницам и госпиталям», - подчеркнул Валерий Дубиль.
Кроме РЭБов для военных, фонд «Надежда» передал большой груз четырем больницам Сумской области.
«Война в Украине очень негативно повлияла на систему здравоохранения: повреждены или разрушены медицинские учреждения. Физическая и психическая нагрузка на медицинский персонал. Мы должны объединяться и помогать в миссии – спасать жизнь», – добавил он.
Гуманитарная миссия состоялась при поддержке БФ Дениса Парамонова, Revival Foundation, Geri Care, Eltech Trust и компании Дойч-Фарм.