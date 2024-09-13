В этот раз помощь передали госпиталям и военным, которые несут службу в Запорожском направлении.

Ежедневно войска России ведут обстрелы по Украине, в частности, по Орехову в Запорожской области. Враг использует разнообразные вооружения: артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиабомбы. Несмотря на постоянные атаки, в городе продолжают жить около тысячи человек. Поэтому команда волонтеров и благотворителей передала оборудование и технику, которая поможет спасать жизнь как гражданских, так и военных. Об этом рассказал председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда», первый заместитель председателя Комитета ВР Украины по здоровью нации Валерий Дубиль.

«Вместе с нашими друзьями и партнерами мы оказываем сверхважную помощь – новые старлинки, высокотехнологичные квадрокоптеры Mavic, зарядные станции EcoFlow, мощные РЭБы для военных. Также критическая медицина и расходные материалы прифронтовым госпиталям и госпиталям. Все это жизненно необходимо для нашей Победы», – подчеркнул Валерий Дубиль.



Кроме медицинского оборудования фонд «Надежда» передал большой груз военным, защищающим границы Украины на Лимане, Донецкой области. «Мой земляк с Черниговщины — Владислав Кича воюет в Донецкой области с начала полномасштабной войны. Бок о бок с собратьями уничтожает врага в самых горячих точках. Мы с друзьями уже не в первый раз передаем его батальону технику. Сегодня 119 бригада ТРО, в которой служит Владислав, получила крайне необходимую технику – мощный РЭБ, который поможет сохранить жизнь наших военных», — добавил он.



Также команда фонда «Надежда» совместно с партнерами доставила медицинские грузы и оборудование в больницы Запорожской области. Современный аппарат ИВЛ передали в Запорожскую городскую клиническую больницу 5. Это оборудование предоставили партнеры фонда «Надежда»: Rotary club Ukraine Unity, Australian Federation of Ukrainian Organisations, Ukraine Crisis Appeal.





