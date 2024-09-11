Только в этом году стартовала программа внедрения систем оповещения населения в стране, так как конечный срок их внедрения намечен на декабрь этого года.



Об этом пишет портал Акценты .



В последние годы системы должны были быть устроены и это привело бы к обеспечению гражданской защиты населения. Ведь при их отсутствии погибли и были ранены за период войны уже тысячи граждан, в том числе детей. Люди просто не уведомлены своевременно о воздушной тревоге и не прячутся в укрытиях.

Учитывая, что финансирование внедрения систем оповещения должно быть из государственного и местного бюджетов, то в стране кто только не появился, чтобы поласкаться за народные средства. Многие компании без опыта, материально-технической базы, опытных специалистов начали разрабатывать проекты по внедрению систем оповещения для общин. Часто лоббируют их интересы представители ГСЧС и управлений гражданской защиты областных администраций.

Проекты, разрабатываемые компаниями, далеки от совершенства и часто это в общинах не понимают, не вникают, надеются на порядочность проектировщиков, надеются на работоспособность систем, так как и стоят они не мало.

В этом месяце Винницкая областная военная администрация заключила контракт на разработку проекта территориальной системы оповещения. Поговаривают, что компания, которой поручили важную миссию, не имеет достаточного опыта, хотя принимает участие и побеждает в многомиллионных тендерах в государственных предприятиях, органах государственной власти.

Ситуация по обеспечению гражданской защиты населения не лучшим образом выглядит в транспортной отрасли. Укрзализныця совсем не обеспечена системами оповещения. За период войны в обществе погибли и были ранены около 2500 работников на рабочих местах.

Железнодорожная отрасль – это миллионы людей пассажиропотока, скопление людей на вокзалах, где в первую очередь должна быть обеспечена их гражданская защита.



Народные депутаты ВРУ инициировали создание Временной следственной комиссии по гражданской защите населения, внедрения систем оповещения, нарушения органами государственной власти и местного самоуправления действующего законодательства.