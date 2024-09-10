Это стало возможным благодаря усилиям и работе возглавляемой Юлией Тимошенко ВСК по лечению и реабилитации военных.

Как сообщила на своей странице в Фейсбук лидер «Батькивщины», питание в военных госпиталях было быстро налажено и приведено к стандартам НАТО, а вот в гражданских больницах, где также получают медицинскую помощь наши защитники и защитницы, «происходило откровенное безобразие».

Ее возмущало, что там на питание одного раненого выделялось 39 гривен 70 копеек в день. Правда, как добавила она, никого из власти это особо не беспокоило

«Сначала изменениями в закон, а затем постановлением правительства нашей ВСК удалось навести порядок. Теперь все раненые военные будут питаться на достойном уровне, независимо от места, где они лечатся», – отметила Юлия Тимошенко.

По ее словам, привести систему питания раненых военных к стандартам НАТО было одной из ее приоритетных и амбициозных задач в качестве главы ВСК.



Напомним, этой ВСК уже удалось увеличить расходы из госбюджета на лечение раненых героев и героинь. Юлия Тимошенко как глава комиссии неоднократно отмечала, что медицинская помощь защитникам Украины на уровне стандартов НАТО должна стать приоритетом государства.