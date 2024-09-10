Тарологиня Елена Бюн сделала расклад и сообщила, что на самом деле часть ракет, которые россия получила от Ирана, уже повзрывались, и они хотят их придержать на потом.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Эти ракеты, о которых говорил Иран, уже у россиян находятся?

Ну, да, и, смотрите, там такое впечатление, я делала такой расклад, интересно, тут часть их уже повзрывалась, поуничтожали. Это то, что касается Воронежа, они завезли их. Но какая-то часть, к сожалению, у них осталась. Да, какая-то часть. Либо же она будет уничтожена, я вот так скажу, а какая-то часть несет угрозу для Украины. Но там же с этими ракетами, они, по-моему, малой дальности поставили.

Да. Эти ракеты планируют использовать осенью, уже где-то близко?

То, что они будут обстреливать частично своими ракетами, это понятно, они нас обстреливают. Вот у них как-то попридержать что ли, часть… Их мало, для них это мало, для них это капля в море. Если учесть, как я понимаю, что они взлетели или взлетит часть на воздух. То есть попридержать.

А для чего попридержать? Для своей защиты?

Тут не идет речь, что вот прямо все, но… Ну, они часть для себя, такое впечатление, там, где им идет угроза. Как бы часть ракет они не использовали в Курской области для защиты. Потому что здесь карта Выбора.

Пока что они никуда не могут наступать?

У них парализованность в действиях, опять же, за счет действий украинских Вооруженных сил. Это имеется в виду то, что касается Курского направления. Им сломали планы. Единственное, что они будут пытаться еще активно действовать на Донецком направлении, суперактивно, но там у нас есть тоже свой план. И мы должны получить оттуда хорошие новости.

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