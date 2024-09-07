Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что теперь ТЦК смогут получать информацию о гражданах государственных реестров, даже если они не обновили данные.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как рассказывает журналистка, в Минобороны сообщили, что информацию о мужчинах от 16 до 60 будут актуализировать через государственные реестры, а там содержатся данные о каждом гражданине Украины. Поэтому, констатирует она, главная цель всего этого действа – это то, что эти реестры смогут проводить обмен данными с реестром «Оберіг», то есть ТЦК будут таким образом выявлять тех людей, которые там отсутствуют.

«То есть простыми словами: ищут способы, как можно выловить как можно больше мужчин. Адвокаты уже предупреждают о том, что данные мужчин могут быть актуализированы уже совсем скоро, сентябрь-октябрь», - отмечает Екатерина Котенкова.

Также, добавляет она, адвокаты говорят, что запрет управлять автомобилем для тех людей, которые уклоняются от исполнения своего гражданского долга, станет предметом новых судебных разбирательств. А что касается штрафов, отмечает журналистка, то будет положительный момент, потому что штраф нельзя будет налагать на лицо, если данные о нем содержатся в других реестрах.

«Также предупреждают о том, что ожидается несколько волн отправки повесток. То есть их получают и те мужчины, которые не обновляли свои данные, но состоят на военном учете. Это лица, чьи бумажные эти образцы находятся в ТЦК, но их нет в реестре «Оберег». В таком случае повестки могут выписывать по фамилиям в алфавитном порядке», - рассказывает Екатерина Котенкова.

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