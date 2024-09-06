Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

В Литейне Игоря Давыдова известные украинские скульпторы Олесь Сидорук и Борис Крылов презентовали свою работу над памятником Ивану Мазепе.

Как известно, глава Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко и Фонд Николая Томенко «Родная страна» выступили с инициативой создания и установки памятника знаменитому Гетману и выдающемуся меценату Ивану Мазепе в Киево-Печерской лавре.

Реализацию проекта поддерживает Киевский университет строительства и архитектуры (ректор Алексей Днепров) и Фонд «Оставайся с Украиной» (Климент Хоха, Валерий Дзякун).

Это важное историко-просветительское дело осуществляется исключительно за меценатские средства. Все желающие еще смогут присоединиться к ее окончательному воплощению, поскольку впереди еще отливка из бронзы и работа над гранитной основой памятника.

Напомню, что Иван Мазепа был одним из величайших меценатов в истории Киево-Печерской лавры. На его средства было построено:





- Церковь Всех Святых, которую в 1846 году нарисовал Тарас Шевченко;

- почти километровые стены Лавры и ее башни;

а также:

- восстановлена ​​Троицкая Надвратная церковь;

– отреставрирован Успенский собор.

В планах инициаторов этого проекта также открытие Музея Ивана Мазепы в Онуфриевской (Палатной) башне, расположенной на территории Киево-Печерской лавры.

Помним нашу историю! Уважаем наших героев!







