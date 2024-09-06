В Литейне Игоря Давыдова известные украинские скульпторы Олесь Сидорук и Борис Крылов презентовали свою работу над памятником Ивану Мазепе.
Реализацию проекта поддерживает Киевский университет строительства и архитектуры (ректор Алексей Днепров) и Фонд «Оставайся с Украиной» (Климент Хоха, Валерий Дзякун).
Это важное историко-просветительское дело осуществляется исключительно за меценатские средства. Все желающие еще смогут присоединиться к ее окончательному воплощению, поскольку впереди еще отливка из бронзы и работа над гранитной основой памятника.
Напомню, что Иван Мазепа был одним из величайших меценатов в истории Киево-Печерской лавры. На его средства было построено:
- Церковь Всех Святых, которую в 1846 году нарисовал Тарас Шевченко;
- почти километровые стены Лавры и ее башни;
а также:
- восстановлена Троицкая Надвратная церковь;
– отреставрирован Успенский собор.
В планах инициаторов этого проекта также открытие Музея Ивана Мазепы в Онуфриевской (Палатной) башне, расположенной на территории Киево-Печерской лавры.
Помним нашу историю! Уважаем наших героев!