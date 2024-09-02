Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Вы воспринимаете мобилизацию так, как представляет это Офис Президента. По их трактовке мобилизация – чисто призыв людей в ряды Вооруженных сил. Верно? Верно. Вопрос состоит в том, что как раз мобилизация – это перевод экономики Украины на функционирование в условиях особого периода или военного времени, перевод государственных учреждений, органов центральной исполнительной власти, местных органов самоуправления, предприятий. И последнее – это перевод воинских частей на функционирование военного времени», - объясняет Сергей Кривонос.

То есть о военных, утверждает он, это уже последний компонент, а самая большая проблема заключается в том, что экономика Украины до сих пор не переведена на военные рельсы, без этого воевать и обеспечивать ВСУ сложно. По словам гостя программы, согласно новому закону должен быть мобилизационный план, который бы определял задачу, кто, что и в какие сроки, а этого нет.

«Мобилизация – это не все становятся с оружием в руках в строй. Просто люди воспринимают, что мобилизация – это тебя призвали в ряды Вооруженных сил или других силовых структур, дали оружие, провели подготовку или не провели, и все, и уже закончилась мобилизация. Мобилизация – это прежде всего в соответствии с мобилизационным планом каждое предприятие Украины должно получить мобилизационное задание. У нас тысячи предприятий простаивают, имея отличное просто оборудование, и не выпускают абсолютно никакой продукции для Вооруженных сил. Мы многое закупаем за границей, хотя могли бы производить», - рассказывает Сергей Кривонос.

Попутно он вспоминает и о скандале с закупкой формы для бойцов ВСУ в Турции, это можно было сшить и в Украине, это были бы налоги в бюджет и рабочие места для украинцев. И Украина сейчас, подчеркивает генерал-майор, это большой полигон для испытаний вооружения, это открывает для нас возможность сотрудничества с разными концернами, фирмами, и этим потенциалом нужно пользоваться.

Как сообщала Politeka, Мосийчук заявил, что хочет увидеть детей народных депутатов на фронте.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, почему так получилось, что Украина потеряла первый F-16.





