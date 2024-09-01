Команда Киевской городской организации ВО «Батькивщина» во главе с руководителем организации, заместителем председателя партии, первым заместителем Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерием Дубилем осуществили масштабную гуманитарную миссию.
По инициативе лидера партии Юлии Тимошенко, партийцы Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Сумской областей и города Киева доставили оборудование и гуманитарные грузы военным и медикам на херсонское, сумское и запорожское направления.
«На этой неделе мы с партийцами из разных регионов отправились в рабочие командировки, чтобы лично доставить помощь защитникам и медикам. Беспилотники Mavic, fpv-дроны, станции Starlink, мощные зарядные станции, одежда и рюкзаки мы передали полицейским Сумщины, Николаевщины и Херсонщины, которые несут службу на передовой. Дорогую систему РЭБ доставили военным из 45 отдельного стрелкового батальона 31 ОМБР, с которыми встретились в Ореховском районе. Также большую партию помощи передали на сумское-курское направление – ударные дроны, станции Starlink для обеспечения стабильной связи, мощные средства питания – все это поможет нашим ребятам эффективно выполнять боевые задачи», – рассказал Валерий Дубиль.
По его словам, еще одно важное направление гуманитарной работы ВО «Батькивщина» – поддержка медицинских учреждений.
«Только на этой неделе наша команда передала помощь в 11 медицинских учреждений. В Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова, куда с Востока попадают тяжело раненые военные и гражданские, мы передали аппарат для проведения экстренной сердечно-легочной реанимации Easy Pulse Schiller (Швейцария). Этот аппарат в больнице Мечникова ежедневно используется десятки раз – когда останавливается сердце нашего воина, включается Easy Pulse, помогающий ему жить. Хирургические, ортопедические, лабораторные принадлежности, операционные наборы и средства реабилитации мы доставили в больницы Днепра, Киева, Херсона, Николаева, Сумщины. Я благодарю партийцев, которые присоединяются к нашей гуманитарной миссии, и прилагают максимум усилий, чтобы поддерживать наших защитников, помогать нашим медикам и заботиться о наших людях», - резюмировал Валерий Дубиль.