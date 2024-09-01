По инициативе лидера партии Юлии Тимошенко, партийцы Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Сумской областей и города Киева доставили оборудование и гуманитарные грузы военным и медикам на херсонское, сумское и запорожское направления.

«На этой неделе мы с партийцами из разных регионов отправились в рабочие командировки, чтобы лично доставить помощь защитникам и медикам. Беспилотники Mavic, fpv-дроны, станции Starlink, мощные зарядные станции, одежда и рюкзаки мы передали полицейским Сумщины, Николаевщины и Херсонщины, которые несут службу на передовой. Дорогую систему РЭБ доставили военным из 45 отдельного стрелкового батальона 31 ОМБР, с которыми встретились в Ореховском районе. Также большую партию помощи передали на сумское-курское направление – ударные дроны, станции Starlink для обеспечения стабильной связи, мощные средства питания – все это поможет нашим ребятам эффективно выполнять боевые задачи», – рассказал Валерий Дубиль.

По его словам, еще одно важное направление гуманитарной работы ВО «Батькивщина» – поддержка медицинских учреждений.

«Только на этой неделе наша команда передала помощь в 11 медицинских учреждений. В Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова, куда с Востока попадают тяжело раненые военные и гражданские, мы передали аппарат для проведения экстренной сердечно-легочной реанимации Easy Pulse Schiller (Швейцария). Этот аппарат в больнице Мечникова ежедневно используется десятки раз – когда останавливается сердце нашего воина, включается Easy Pulse, помогающий ему жить. Хирургические, ортопедические, лабораторные принадлежности, операционные наборы и средства реабилитации мы доставили в больницы Днепра, Киева, Херсона, Николаева, Сумщины. Я благодарю партийцев, которые присоединяются к нашей гуманитарной миссии, и прилагают максимум усилий, чтобы поддерживать наших защитников, помогать нашим медикам и заботиться о наших людях», - резюмировал Валерий Дубиль.





