Заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

Об этом она написала в Telegram.

“По моей информации F-16 украинского пилота Алексея “Moonfish” Месь был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он «не справился с управлением», – заявила Безуглая.

По ее словам, событие произошло во время одной из самых мощных воздушных атак россиян 26 августа.

“Война есть война, такие эпизоды возможны. Но культура лжи в Командовании Воздушных Сил ВСУ, как и в других высших военных штабах приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует, как это происходит на Покровском направлении. И ни один из генералов не наказан. Генерал Олещук остается в должности”, – резюмировала депутат.







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