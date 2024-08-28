На днях Сергей Рыженко в присутствии коллектива больницы и тяжело раненых бойцов, которых удалось спасти в стенах больницы, отметил наградами благотворителей и партнеров, системно поддерживающих медицинское учреждение. Грамоту Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова получил и Валерий Дубиль – народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда».





«Это едва ли не самая главная больница в Украине сегодня, поскольку она первой принимает раненых защитников Украины и имеет самый низкий процент смертности среди этих своих пациентов. Таких пациентов через руки «мечниковских» врачей прошло уже более 33 тысяч», - отметил Валерий Дубиль.

С первых дней полномасштабного вторжения Валерий Дубиль вместе с командой Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» помогает больнице Мечникова – передают операционные столы, аппараты ИВЛ, критическое оборудование и медицинские грузы, находятся на постоянном контакте с врачами.



«Горжусь в очередной раз получить Грамоту из рук Сергея Анатольевича – как признание нашей колоссальной совместной работы, которая не прекращается ни на день. Сегодня я в больнице тоже не с пустыми руками – передал аппарат для проведения экстренной сердечно-легочной реанимации Easy Pulse Schiller (Швейцария). Этот аппарат в больнице Мечникова ежедневно используется десятки раз – когда останавливается сердце нашего воина, включается Easy Pulse, помогающий ему жить. Не сомневаюсь, что в золотых руках медиков «Мечки» это оборудование будет спасать жизнь тех, кто защищает и спасает нашу страну!» – резюмировал Валерий Дубиль.