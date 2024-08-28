Астролог Влад Росс сообщил, что в россии раз в 36 лет происходит переворот и полная перезагрузка, и вот как раз в 2025 году следует ожидать падения путина.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Уже в ноябре этого года, в декабре готовится переворот, максимум в начале следующего года. Ну, а 2025 год – путинский режим рухнет. Это мой уже старый прогноз, давний. В 2025 году поменяется абсолютно вся власть в российской федерации.

И там всегда происходят перевороты раз в 36 лет – это цикл Юпитера двенадцатилетний три раза по 12. Я могу вам примеры привести. Смотрите 1881 год – убивают царя Александра II, который освободил от крепостничества христиан, это практически случился переворот. Прибавляем 36 лет – получаем февральскую и октябрьскую революцию в 1917 году. Там всегда происходят какие-то события либо в марте, либо в октябре, в ноябре, в феврале. Ровно через 36 лет – крушение сталинского режима и всей его идеологии. Прибавляем ровно 36 лет и получаем крушение Берлинской стены.

В 2025 году на болотах произойдет переворот и крушение их вот этой ужасающей наркомафии. Вся эта путинская власть падет в 2025 году, потому что циклы не изменить в астрологии. Раз в 36 лет происходит полный переворот и перезагрузка в российской федерации у власти. Вот 2025 год, ожидайте, дорогие друзья.

Кстати, нумерологически 2+2+5=9 – завершение некого нумерологическое цикла, то есть завершение путинской власти.

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