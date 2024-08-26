Екстрасенс Дарина Фрейн заявила, що з лютого 2022 року Лукашенко успішно виконує завдання лякати людей наступом з Білорусі, але настав час перестати у це вірити.

Про це вона розповіла у програмі «Прогноз».

Лукашенко заявив, що направить третину армії до українського кордону, бо, за його даними, там 120000 українських військових. Що за історія із цим кордоном?

Вони знову перечитали Сунь-цзи. Просто має завдання лякати людей – загроза з Білорусі – із якою він успішно справляється з лютого 2022 року.

Ну, якщо з Марсом не працює, і люди вже не бояться марсіан, то починається Білорусь. Якщо не працює Білорусь, починаються погрози про Запорізьку атомну електростанцію. Не працюють – починають погрози про те, що ми вам восени всю енергосистему зруйнуємо.

Це такий трикутник пропаганди. Чи не трикутник, а п'ятикутник, така пентаграма, яку вони періодично запускають. Але мені сумно, що є люди, які досі сидять і тремтять від цього. Ну, чорт, пора вже перестати вірити у Білорусь, вони вже самі в себе не вірять.

Напевно, у них зміна режиму станеться раніше, ніж у росії, бо територія менша, а люди там дуже сильно задовбалися від цього совка. Просто щоб він (ред. – Лукашенко) ще був при владі, йому періодично треба розповідати, що він карту приніс. Бо інакше його знесуть, а його знесуть дуже швидко. Ну, або він уже сам себе знесе.

Як повідомляла Politeka, Атаманова заявила, що Україна під світлою енергією, світлою силою, росія – під темною.

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