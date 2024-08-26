Экстрасенс Дарина Фрейн заявила, что с февраля 2022 года Лукашенко успешно выполняет задачу пугать людей наступлением с Беларуси, но пора перестать в это верить.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Лукашенко заявил, что направит треть армии к украинской границе, потому что, по его данным, там 120000 украинских военных. Что за история с этой границей?

Они опять перечитали Сунь-цзы. Просто у него задача пугать людей – угроза из Беларуси – с которой он успешно справляется с февраля 2022 года.

Ну, если с Марсом не работает, и люди уже не боятся марсиан, то начинается Беларусь. Если не работает Беларусь, начинаются угрозы про Запорожскую атомную электростанцию. Не работают – начинают угрозы про то, что мы вам осенью всю энергосистему разрушим.

Это такой треугольник пропаганды. Или не треугольник, а пятиугольник, такая пентаграмма, которую они периодически запускают. Но мне грустно, что есть люди, которые до сих пор сидят и трясутся от этого. Ну, блин, пора уже перестать верить в Беларусь, они уже сами в себя не верят.

Наверное, у них смена режима случится раньше, чем в россии, потому что территория меньше, а люди там очень сильно задолбались от этого совка. Просто чтобы он (ред. – Лукашенко) еще был у власти, ему периодически нужно рассказывать, что он карту принес. Потому что иначе его снесут, а его снесут реально очень скоро. Ну, либо он уже как-то сам себя снесет.

Как сообщала Politeka, Атаманова заявила, что Украина под светлой энергией, светлой силой, россия – под темной.

Также Politeka писала о том, что Ланг рассказала, в какие области россии ВСУ зайдут после Курской.