Тарологиня Татьяна Гай сделала расклад и сообщила, что блекаутов в Украине не будет, а уже осенью мы разбомбим российскую инфраструктуру.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Ермак анонсировал ответ, цитирую, что «желание уничтожить нашу энергетику будет стоить россии дорого». Так что мой вопрос таков – нанесем ли мы в ближайшее время ответный удар?

Да, и даже уже известно, когда нанесем. Ой, а как удачно! Об атаке свидетельствует всегда Туз мечей – это самая мощная такая агрессивная карта. Когда я сейчас смотрю атаку по их инфраструктуре, у меня тоже выпадает Туз мечей. А это значит, что в начале сентября, открою небольшую тайну, мы сможем наблюдать за происходящим в ответ. Пусть враг не думает, мы уже умеем не только защищаться, а мы уже умеем и атаковать. И причем атаковать очень успешно.

В Киеве уже начинают разворачивать Пункты несокрушимости из-за сложной ситуации в энергосистеме. поэтому вопрос такой – нам готовиться к длительным отключениям или эту проблему решат довольно быстро?

Отключения будут, но они будут временными. Да, конечно, мы всегда должны себя перестраховать, и поэтому здесь эти пункты несокрушимости скорее для такой перестраховки, чтобы не оставить людей без энергии, дать возможность заряжаться. То, что я вижу сейчас – бальзам на душу, потому что это временно, мы справимся.

И мы уже готовились, мы знали, что враг будет бить, мы готовились к этому давно. Карта Луны указывает, что у нас есть какая-то, может, другая, альтернативная уже энергетика, и она уже на грани запуска, что ею можно будет пользоваться. То есть это прикрыто, мы не будем без света, то есть блекаутов таких больших не будет. Немножко нужно потерпеть, потому что враг еще будет бить. И по картам мне показывает, что это будет продолжаться не больше двух недель.

Как сообщала Politeka, Атаманова заявила, что Украина под светлой энергией, светлой силой, россия – под темной.

Также Politeka писала о том, что Фрейн оценила угрозы со стороны Беларуси: «Они снова перечитали Сунь-цзы».





