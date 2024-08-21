Команда ВО «Батькивщина» во главе с лидером Юлией Тимошенко продолжает масштабную гуманитарную работу на передовой. Партийцы Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей совместно с благотворителями доставили помощь медикам и военным на сумское, харьковское и донецкое направления. Об этом рассказал заместитель лидера партии, председатель Киевской городской организации ВО «Батькивщина», первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль, возглавивший эту гуманитарную миссию.

«Сумское, или как говорят в народе «курское» направление, сейчас одно из самых динамичных и непростых. Во время визита в Сумскую область первоочередно встретились с военными, которые дислоцируются в нескольких километрах от границы с Курской областью, - передали язычники и другую необходимую помощь. Также больницы Сум и области принимают раненых военных с фронта и мирных граждан, которые становятся жертвами беспощадных обстрелов КАБами и ракетами, поэтому вместе с партнерами мы доставили ценные медицинские грузы в три местных больницы», - рассказал Валерий Дубиль.

На Харьковщине команда «Батькивщины» передала дорогостоящее оборудование в госпиталь пограничников – аппарат для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария), отсос, дыхательные фильтры и контуры, а также лекарства, Starlink, зарядные станции для военных, которые сдерживают наступление.

Помощь от партийцев, при поддержке народного депутата Михаила Волынца, получили и полицейские, которые в составе Сил обороны несут службу на харьковском и донецком направлениях – это зарядные станции, средства питания, рюкзаки и одежда.

«Вместе с партийцами и волонтерами мы отработали и в Донецкой области. Кроме военных, которым мы помогаем регулярно, встретились и с медиками, спасающими наших раненых защитников. Два аппарата для косвенного массажа сердца Easy Pulse мы передали в два стабилизационных пункта на передовой. В общей сложности более 50 таких аппаратов спасают раненых защитников вдоль всей линии боевых действий. Инициированная Юлией Тимошенко гуманитарная миссия продолжается, к ней приобщаются представители партии из разных областей, и совместными усилиями мы продолжаем помогать военным, медикам и людям, пострадавшим от войны. Делаем все возможное, чтобы помочь стране как можно быстрее одержать победу и вернуть мир», - рассказал Валерий Дубиль.