Экстрасенс Дарина Фрейн заявила, что с начала полномасштабной войны наше ПВО значительно улучшилось, дальше оно будет ставать только эффективнее.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Поговорим о нашем щите, он самый лучший в Евросоюзе, об этом заявил Зеленский. Есть люди, которые его хейтят, сомневаются, но мы – единственная страна, которая справляется сейчас с навалой и агрессией, мы – самая большая страна в Европе, на которую полномасштабно напали. До нас со времен Второй мировой войны никто не имел такого опыта защиты своей территории.

Такой большой территории. Если мы говорим про Израиль и его щит, то Израиль – это реально очень маленькая страна.

Можно смеяться или не смеяться, но количество сбитых успешно целей… Мы же постоянно смотрим статистику, просыпаясь. Когда ночью воздушная тревога, мы спокойненько ложимся спать, на минуточку.

Тогда (ред. – в начале полномасштабного вторжения) было еще стремненько, и действительно вот тогда было тотально небезопасно, тогда могло прилететь куда угодно. И то, что сейчас происходит, показывает, что, да, реально отражать такие большие атаки.

Уже тогда этот проект начали реализовывать, потому со временем стало нестрашно. Мы понимаем, что практически все это – работа ППО. Мы слышим какой-то шум, но ничего не взрывается, нет сообщений о том, что попадание в жилой дом или в объект инфраструктуры.

Я писала, что у нас здесь будет нормальный купол, сначала энергетический от атак, а потом его еще сделают для очищения воздуха, кстати.

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