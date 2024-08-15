Народная депутат Марьяна Безуглая поделилась фотографиями и информацию о ситуации на покровском направлении.

За это она написала у себя в Фесбуке.

“Помните, как ехать по основной трассе из Покровска на Константиновку, перед вами представал ландшафт городка Новоэкономическое с церковью в центре композиции? Всегда любовалась такой картиной: церковь будто утопала в зеленом ковре над дорогой. Однако россияне здание разрушили и теперь оно выглядит так… Недавно проезжала по этой трассе с военными, дальше за городком оно уже под огненным контролем противника, к сожалению… Преимущественно используются другие логистические маршруты. Донецкий фронт”, - написала Безуглая.

Две недели назад она писала, что город Торецк где наступает армия России, к обороне не готов, а "фортификаций внутри нет совсем".







"Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем. Вокруг Торецкого отдельные несистемные фортификации", – сообщала нардеп.

Как сообщала Politeka, Ланг рассказала, что произойдет в Курской области: «Это уже неизбежный момент» .

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