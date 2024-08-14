Об этом пишет сайт Акценты.



Города Киев, Луцк, Запорожье, Одесса, Полтава, Кременчуг начали осуществлять мероприятия по обеспечению надлежащей гражданской защиты населения, а именно внедрение систем оповещения. Ведь в соответствии с Распоряжением КМУ от 11.07.2018 года №488-р конечный срок внедрения системы оповещения – декабрь 2024 года. Активно начали внедрять мероприятия по устройству территориальных систем оповещения в областных военных администрациях Киевской, Житомирской, Сумской, Хмельницкой, Запорожской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Ровенской областей.

Именно при отсутствии систем оповещения за период войны по заключению ООН на 01.01.2024 года общее число погибших гражданских граждан на подконтрольных правительству территориях составляет 11,520 тыс. человек, раненых 23,640 тыс. человек, из них 730 детей.

Мы никогда не забудем, когда 8 июля 2024 года масштабная атака по всей территории Украины привела к гибели не менее 43 гражданских лиц, в том числе 5 детей, и ранения 147 человек, в том числе 7 детей, в Киеве, Днепре, Кривом Роге (Днепропетровская) область) и Киевской области. Одна ракета при обстреле также попала в детскую больницу «Охматдет», значительно повредив Центр детской кардиологии и кардиохирургии. Жертв, ранений можно было бы предотвратить, если бы вовремя было сообщено о воздушной тревоге и люди могли скрыться в укрытиях.

Обычно до декабря месяца не будут устроены системы оповещения, хотя на это выделялось шесть лет. Для обеспечения гражданской защиты населения требуется десятки тысяч систем. Производство отечественное оставляет желать лучшего. За шесть лет систем оповещения было устроено на 40 млн грн, а это потребность двух крупных общин.

Мы проанализировали площадку прозрачно по закупкам в этом году систем оповещения, кроме разработки проектов со сроками до 31.11.2024 года, кроме закупки в Луцке так и не увидели ничего. По информации Киев, Запорожье, Полтава, Кременчуг уже готовят тендеры на закупку систем оповещения, которая будет внедрена до конца года, в середине зимы.

В последнее время системы оповещения населения стали предметом озабоченности, сам Президент Украины. Зеленский вмешался в эту ситуацию и провел совещания с руководителями областных военных администраций (мы уже писали об этом в нашей публикации «Вопрос гражданской защиты населения был рассмотрен на совещании Президента с областными руководителями»). Вопрос внедрения систем оповещения и надлежащей гражданской защиты населения был рассмотрен Президентом на Ставке Верховного Главнокомандующего, а также стал предметом рассмотрения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Президентом предоставлены поручения СНБО, Кабинета Министров Украины относительно немедленного осуществления мер по внедрению системы оповещения населения.

Мы, общество, очень довольны, что наконец-то государство начало заботиться о своих гражданах, их безопасности, жизни и здоровье.