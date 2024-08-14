Юрист Алексей Баганец заявил, что систему работы антикоррупционных органов Украине навязали извне, и теперь оказывается, что они работают не так, как должны.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

По словам гостя программы, если вспомнить, то каждый год нашим антикоррупционным органам что-то препятствовало, то друг другу мешали, то ГПУ, то им полномочий нужно больше, то споры, кто в каком помещении должен сидеть, еще что-то.

«Детективов, прокуроров, антикоррупционных судей постоянно собирают, между собой сплачивают, чтобы они создавали панибратские отношения. И самое главное – чтобы и антикоррупционные прокуроры, и антикоррупционные судьи понимали детективов НАБУ и помогали им во всем. Вы представляете? Это что, будет система сдерживания и противовесов в нашем государстве? Какая Европа? О чем мы говорим?», – рассказывает Алексей Баганец.

Как отмечает эксперт, их даже вызывали в США, все туда ездили, разговаривали и уговаривали, чтобы и прокуроры, и судьи во всем способствовали детективам НАБУ. Да, констатирует он, детективов НАБУ жаль, действительно у них нагрузка, но мы финансируем всех их во время войны из нашего бюджета, давайте еще создадим им собственную экспертизу, чтобы НАБУ вообще именно все-все проводило у себя.

«Когда они в этом году начали все дружно обвинять украинские власти и Украину в том, что у нас не ведется борьба с коррупцией, я упал. Так вы нам это все навязали. Это же вы нам навязали такие подходы к борьбе с коррупцией, вы нам навязали такую ​​систему государственных органов, такую ​​систему уголовного процесса и такие привилегии для детективов НАБУ, которых нет ни у одного органа правопорядка – ни у СБУ, ни у полиции, ни у одного нет. То есть вы создавали все им возможные привилегии, а теперь говорите, что нет результатов. Так вы же виноваты. Это ведь не украинская власть. Украинские власти делали все, что вы скажете», - объясняет Алексей Баганец.

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