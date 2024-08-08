Медиум Анна Атаманова рассказала, какие области будут под наибольшей угрозой обстрелов в ближайшее время, и предупредила, куда враг будет целиться.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Будут чередовать. Сумщина, Одесщина, Днепропетровщина, Харьковщина. Здесь идет перекличка обстрелов. Опять же, шахеды, ракеты сильные. Обстрелы будут, снова закупились, снова есть те ракеты для того, чтобы обстреливать, бить по Харькову, Харьковщине.

Там усилят свой напор, но будем держать и сдерживать. Карта Дьявола – надвигается действительно более серьезный напор, более серьезная атака будет, нужно быть очень осторожными. Держатся наши военные. Где-то опять же могут отступить, а где-то будут, наоборот, держать. Будет для россиян засада.

Для мирных граждан будут серьезные, неспокойные времена, когда будут обстрелы, и действительно будут жертвы и травмы. Особенно женщины. Мы говорили, по детским учреждениям будут, и вот садик. И еще какая-то школа или что-то бело-серого цвета. Снова я вижу частные дома разрушенные, обстрелы. Офисы, кстати. Опять же, это что-то гражданское – магазин или заправка. Вот опять же повторяется.

Поэтому будьте осторожны и не обольщайтесь, что какая-то совесть есть у россиян. Они действительно бьют, к сожалению, по детям. Бездушно и безжалостно. Будьте, пожалуйста, осторожны.

Как сообщала Politeka, Романова рассказала, что в августе в небе будут такие соединения планет, которые подтолкнут нас к миру.

Также Politeka писала о том, что Бюн рассказала, какую опасность для россиян представляют наши F-16.