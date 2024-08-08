Краткий отчет о нашей очередной волонтерско-гуманитарной поездке на героическую Херсонщину.
Поэтому именно для создания надлежащего детского и школьного образовательного и пространства отдыха мы привезли литературу, игры и спортивный инвентарь,
Для обновленной и реконструированной амбулатории общей практики семейной медицины - расходные медицинские материалы и витаминные наборы.
Искреннее благодарность за неизменную поддержку наших мировоззренческих и гуманитарных проектов - Госкомтелерадио (Олег Наливайко) и Athletics (Игорь Чернов, Людмила Кныш).
Благодарность команде Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» (Валерий Дубиль) – за оперативную помощь для обеспечения медицинских нужд общества.
ХЕРСОНЩИНА – это правдивая УКРАИНА!
Справочно.
Фонд "Родная страна" на постоянной основе поддерживает военных и спасателей, учреждения здравоохранения, школы, библиотеки и дошкольные учреждения Херсонской области.
Сейчас наша команда уже седьмой раз после освобождения от российских оккупантов посетила с гуманитарно-волонтерской миссией Херсонщину.