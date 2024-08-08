Краткий отчет о нашей очередной волонтерско-гуманитарной поездке на героическую Херсонщину.

Сейчас по предложению главы Херсонской районной военной администрации Михаила Линецкого посещали Дарьевскую ОТГ. Дарьевская община во главе с Анатолием Дидуром активно обустраивает безопасные места для работы, обучения, отдыха и лечения своих жителей в условиях военного положения.



Поэтому именно для создания надлежащего детского и школьного образовательного и пространства отдыха мы привезли литературу, игры и спортивный инвентарь,



Для обновленной и реконструированной амбулатории общей практики семейной медицины - расходные медицинские материалы и витаминные наборы.