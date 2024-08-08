Краткий отчет о нашей очередной волонтерско-гуманитарной поездке на героическую Херсонщину.

Сейчас по предложению главы Херсонской районной военной администрации Михаила Линецкого посещали Дарьевскую ОТГ. Дарьевская община во главе с Анатолием Дидуром активно обустраивает безопасные места для работы, обучения, отдыха и лечения своих жителей в условиях военного положения.

Поэтому именно для создания надлежащего детского и школьного образовательного и пространства отдыха мы привезли литературу, игры и спортивный инвентарь,

Для обновленной и реконструированной амбулатории общей практики семейной медицины - расходные медицинские материалы и витаминные наборы.

Искреннее благодарность за неизменную поддержку наших мировоззренческих и гуманитарных проектов - Госкомтелерадио (Олег Наливайко) и Athletics (Игорь Чернов, Людмила Кныш).

Благодарность команде Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» (Валерий Дубиль) – за оперативную помощь для обеспечения медицинских нужд общества.

ХЕРСОНЩИНА – это правдивая УКРАИНА!

Справочно.

Фонд "Родная страна" на постоянной основе поддерживает военных и спасателей, учреждения здравоохранения, школы, библиотеки и дошкольные учреждения Херсонской области.

Сейчас наша команда уже седьмой раз после освобождения от российских оккупантов посетила с гуманитарно-волонтерской миссией Херсонщину.