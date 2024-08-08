ООО "Научно-производственное предприятие "ТЕМП-3000" зарегистрировано в 2001 году по основному виду деятельности 14.12 "Производство рабочей одежды". Учредителями компании являются киевляне Юрий Евтушенко и Станислав Лесников. С 2014 года фирма получила государственные подряды на почти 13,5 млн грн.

Об этом пишет сайт Стопкор .

Команда аналитиков "СтопКора" проанализировала закупки бронежилетов для нужд ВСУ и выяснила, как многолетний фаворит Минобороны – компания "ТЭМП-3000" – получает первенство на этом рынке.



На предприятии уверяют, что основой успеха и конкурентоспособности брони от "ТЕМП-300" является "многолетний опыт, полный цикл производства высокопрочной бронезащиты и разработка и внедрение технологий производства материалов с высокими физико-механическими свойствами".

Однако оппоненты нередко упрекают компании в "монополизации" армейских тендеров и на недоброчесных методах конкурентной борьбы. Но так ли это действительно?

Последний набирающий обороты скандал связан с тем, что Министерство обороны временно запретило покупку бронежилетов и шлемов для армии "до утверждения новой технической спецификации" на эти изделия. По словам конкурентов, долгие годы Минобороны закупало бронезащиту, которая отвечала техническим условиям, сформулированным в "ТЭМП-3000". Поэтому неудивительно, что именно эта компания в основном выигрывала государственные тендеры.

По данным источников "СтопКора", в проекте новых ТУ говорится о двух типах бронеэлемента: металл с антирикошетным покрытием и керамически композитные материалы. Что касается мягких баллистических пакетов (противоломочная стойкость V50 не менее 600 м/с согласно ВСТ 01.301.003 (STANAG 2920), то их можно будет производить только из арамидной ткани (кевлара).



Сегодня в мире для производства мягкой баллистической защиты (противоломочная защита) используют два материала: сверхвысокомолекулярный полиэтилен и арамид (кевлар). Оба материала имеют свои плюсы и минусы. К примеру, арамид без специальной герметичной защиты боится воды и солнечного света, но выдерживает температуру до 400 градусов. В то же время полиэтилен выдерживает до 120 градусов, но он легкий, влагостойкий и при этом более дешевый (сбережения бюджетных средств).

Для обоих материалов максимальный уровень защиты – 2-й по ДСТУ: они выдерживают попадание пистолетных шаров, но главное – обломков на скорости до 700 м/с. Но по некоторым показателям полиэтилен лучше арамида. К примеру, плотность НВМПЭ составляет 970 кг/м3, тогда как плотность арамида – 1440 кг/м3. Для достижения того же уровня защиты используется меньше материала, результатом чего является более низкий вес и менее объемный бронежилет. Это очень важно для свободного движения и комфорта.

Как и в любой развитой демократической стране, государство должно быть заинтересовано в создании нормальной конкуренции для того, чтобы повышать качество закупаемой продукции и снижать цену. Украинские герои до сих пор вынуждены воевать в тяжелых, неудобных и ненадежных бронежилетах со стальными плитами в то время, как мир перешел на легкую керамику.

Кроме того, к качеству бронежилетов возникли вопросы у известных блоггеров. Даниил и Кирилл Яковлевы – известные снайперы опубликовали у себя на канале видео, на котором демонстрируется качество Темп-3000.

“Качество их защиты Вам покажут на видео, чтобы Вы понимали за что говорят все военные, которые вынуждены покупать амуницию за свои деньги. Прикол еще в том, что нормальный броник можно купить по той же цене, но покупают этот темп-3000, который тупо не отвечает адекватным требованиям”, - написали они.



“Броня – это жизнь военного в первую очередь, к этому нужно относиться ответственно, но не все это понимают и хотят исправлять.

Повторюсь, что нам дешевле купить качественные вещи для военного за государственный счет, чем потом выплачивать 15 млн гривен за смерть этого военного или пожизненно инвалидность. Может звучит жестоко, но это правда, которую должны понять Все!”, - подытожили блоггеры.