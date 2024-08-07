Военные госпитали на линии столкновения продолжают получать критически важное медицинское оборудование от Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» и мецената президента Budhouse Group Анатолия Шкрибляка.

Медоустройство, помогающее военным медикам спасать жизнь раненых защитников и защитниц, получили госпитали пограничников, военные госпитали и стабпункты ГУР на харьковском, запорожском, донецком и южном направлениях. Об этом рассказал первый заместитель парламентского комитета по здоровью нации, председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы «Надежда» Валерий Дубиль.

«Мы с командой фонда «Надежда», меценатом Анатолием Шкрибляком и партнерами продолжаем доставлять на передовую современное медицинское оборудование. Полностью оборудовали и укомплектовали всем необходимым кабинеты гастроколоноскопии (Япония, Fuji) в четырех прифронтовых госпиталях Донецкой области, и в одном - Харьковской области. Более 20 портативных аппаратов для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария) работают в госпиталях вдоль всей линии фронта. Также военные медики получили кислородный концентратор, пять аппаратов для проведения гемодиализа Prismaflex, хирургический аппарат для разреза костей, ультразвуковые скальпели и многое другое оборудование, которое фактически выводит медицинскую помощь на передовой на качественно иной уровень. И большая заслуга в этом – мецената Анатолия Шкрибляка, который не остается безразличным к нуждам военных врачей и всегда откликается на их просьбы о помощи», - рассказал Валерий Дубиль.

Также он добавил, что гуманитарная работа по обеспечению военных госпиталей продолжается, ведь пока продолжится война, врачи на фронте должны иметь все необходимое для спасения украинских защитников.

«Каждая человеческая жизнь – важна, особенно когда речь идет о военных, защищающих наше государство и наших людях. Мы тесно сотрудничаем с больницами в наиболее критических регионах, снабжая их новым, современным и очень дорогостоящим медицинским оборудованием. Это медоборудование спасает множество жизней и является инвестицией в здоровье наших защитников и их быстрое выздоровление», — отметил Анатолий Шкрибляк.