Ведическая астрологиня Инна Гнатюк проанализировала натальную карту главнокомандующего Сырского и рассказала, когда у него будет положительный период и как это отразится на нашей войне.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Это просто энергетическая бомба, можно так сказать, – период Меркурий-Раху-Сатурн. Сатурн у него отвечает за 8-ой дом, за разные тайны, тайные операции. То есть здесь все вот будет получаться, много ему будет приходить тайной информации, он сможет быть на шаг впереди врага. Это с июля по декабрь, здесь большая мощь.

И этот Сатурн очень силен в своем знаке, то есть дает силу тоже восстанавливать справедливость, хорошо управлять. Сатурн силен, он за карму отвечает, положительная карма, и здесь еще не все хорошие новости. То есть господин Сырский очень силен в этот период, максимально силен, максимально сконцентрирован на результате и еще и звезды способствуют этому всему.

Раху включился, это период выполнения кармической задачи. Меркурий-Раху вообще включился с ноября 2023 года и идет до мая 2026 года. И здесь включается 10-ый дом – это карьера, это большая слава, большая популярность, большие успехи, достижения и победы в этот период тоже очень сильные.

То есть Сырский может привести Украину к победе. В карте есть соединение Раху-Юпитера, а Юпитер – это удача, он усиливает удачу, и удача здесь есть, все есть, опыт есть. Период хороший. И следующий период тоже у него такой мощный. То есть мощь, сила, опыт по военному делу и удача, плюс сильный период поможет Украину привести к победе. Это к маю 2026 года произойдет.

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