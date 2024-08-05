Приложение UnderBooks с аудиокнигами современных и классических украинских авторов, которое создала Даша Астафьева с командой, выпустило обновление. Теперь в приложении можно загружать аудио и текст, слушать и читать книги оффлайн без доступа к интернету.

«Этот год стал очень важным для всей команды Underbooks, — комментирует Даша Астафьева. — Несмотря на постоянные обстрелы, отключение и общее ментальное состояние, наша творческая команда неустанно работала, чтобы украинцы могли отдыхать в компании классных книг при любых условиях: без связи, света и возможности загружать контент онлайн. Сама радуюсь невероятному обновлению и новым «урванным» книгам. Горжусь качеством нашего продукта и создаваемым коллективом».

Также команда разработчиков UnderBooks добавила новые функции:

- автоматическая синхронизация профиля пользователя с книгами, авторами и уровнями доступа к книгам,

- загрузка книг на устройство в ручном режиме и автоматическая

удаление книги с устройства при открытии программы с Интернетом,

- обложки и другие фото, когда-либо отображавшиеся в программе,

сохраняются на устройстве автоматически и отображаются без доступа к интернету.

Сейчас в приложении доступны книги: «Тигроловы» Ивана Багряного, «Культ» Любка Дереша, «Брошка гимназистки» Ольги Салипы, «История упрямого мужчины» Александра Терена, «Записки курносого Мефистофеля» Владимира Винниченко, «Птичье кладбище». В скором времени можно будет увидеть и услышать уникальную подборку книг Софии Яблонской, озвученную впервые голосом Даши.

Напоминаем, что книги озвучивали профессиональные чтецы и украинские артисты: Татьяна Гончарова, Виктория Левченко, Матвей Николаев, Даниэла Заюшкина, Александр Терен, Олег Лепенец, Екатерина Брайковская, Вячеслав Скорик и Даша Астафьева. Обложки рисовали известные украинские иллюстраторы, коллажисты и художники: Саша Чичкан, Митя Фенечкин, Никита Кравцов, Анна Пилипчук, Ульяна Балан, Оли Лисовская, Анна Верещака, Роман Щербан, Savka, Mira Bachkur, Dina Chmuzh, Vizerska.

Приложение доступно на iOS и Android. Месячная подписка стоит 9,99 $, на 6 месяцев - 11,99 $, годовая - 29,99 $.