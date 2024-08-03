Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» совместно с партнерами передали помощь подразделениям Национальной полиции Украины – Главному управлению Национальной полиции в Одесской области и Стрелковому батальону Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.



Полицейские получили для выполнения задач средства генерации и накопления электроэнергии, Starlink, лекарственные средства и витаминные комплексы, а также одежду. Помощь подразделениям Национальной полиции Украины помогли собрать EDG-групп и Святослав Нечипоренко, французские профсоюзные организации СFDТ, СGТ, FО, СFЕ-СGС, СFТС, UNSА, Solidarite и Михаил Волынец, фонды GEM и Revival Foundation.



Об этом рассказал Валерий Дубиль, первый заместитель парламентского комитета по здоровью нации, председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда».



«Помощь, которую мы передали Стрелковому батальону полиции Черниговщины и Главному управлению Нацпола в Одесской области, в первую очередь направлена ​​на то, чтобы сделать более комфортной жизнь и службу тех наших полицейских-защитников, которые выполняют боевые задачи на важнейших направлениях. Мы обеспечили им возможность бесперебойного электроснабжения и стабильной спутниковой связи, что очень важно на фронте. Отдельно передали лекарства и витамины для поддержания иммунитета и заботы о собственном здоровье. Благодарю партнеров за участие в этой гуманитарной миссии. Делаем все для того, чтобы поддержать наших защитников и всеми силами помогаем им приближать победу», - отметил Валерий Дубиль.



Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» оказывает системную поддержку боевым подразделениям Национальной полиции, в частности, бригаде «Лют», а также «Азову», Главному управлению разведки и другим подразделениям Сил обороны Украины. С начала полномасштабной войны силами Фонда и при участии партнеров были переданы сотни FPV-дронов, разведывательных БПЛА, станций Starlink, десятки генераторов, автомобилей, источников питания и другого груза, необходимого для выполнения задач по защите Украины.





